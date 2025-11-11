Superhrdinská adventura Dispatch je tak úspěšná, že obdrží druhou sezónu
zdroj: AdHoc Studio

Superhrdinská adventura Dispatch je tak úspěšná, že obdrží druhou sezónu

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

11. 11. 2025 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Dispatch
Dispatch
Dispatch
Galerie

Superhrdinská adventura Dispatch od studia AdHoc Studios (bývalých členů Telltales) slaví obrovský úspěch. A to takový, že vývojáři přiznávají, že už začínají přemýšlet o druhé sezóně.

Epizodická superhrdinská komedie, ve které organizujete záchranné týmy hrdinů vyšla začátkem října a rychle se stala hitem. Během pouhých deseti dnů prodala přes milion kopií a nedávno dokonce překonala svůj původní rekord v počtu aktivních hráčů na Steamu.

The Wolf Among Us: Season 2
Novinky
Ne, The Wolf Among Us 2 není zrušený. Na hře se v Telltale stále pracuje

Ačkoliv závěrečné kapitoly vycházejí teprve tento týden, AdHoc Studios už otevřeně přiznává, že popularita hry je nečekaně obrovská. Zakladatelé studia Nick Herman a Pierre Shorette se objevili v podcastu Friends Per Second, kde je moderátor přímo dotázal na jejich další plány. Shorette odpověděl, že tým bude muset minimálně zvážit pokračování v podobě druhé sezóny.

Podle Shoretteho to byla ještě před pár týdny spíše otevřená otázka, ale po posledních výsledcích ji museli přehodnotit. Kromě Dispatch pracuje AdHoc také na dalším projektu, tentokrát ve spolupráci s týmem Critical Role. Nová hra bude zasazena do světa Exandrie a podle tvůrců se v ní mají objevit známé postavy z univerza. Travis Willingham z Critical Role už dříve prozradil, že projekt bude v lecčem vycházet z konceptu Dispatch, ale nabídne originální příběh a nový herní zážitek.

zdroj: AdHoc Studio

U nás už Michal Krupička pracuje na recenzi Dispatch, kterou přineseme v následujících dnech. Ohlasy hovoří o moderním návratu ducha Telltale a zajímavém konceptu s návykovou hratelností a silným příběhem.

Smarty.cz
Tagy:
strategie adventura příběhová superhrdina
Zdroje:
Friends Per Second, AdHoc Studio
Hry:
Dispatch
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension – Ukázka
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Company of Heroes 3 - Endure & Defy Teaser Trailer
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Velvet 89 - Anniversary Update Teaser
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Fight Club #749 – Handheldy a seriály
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Call of Duty: Black Ops 7 – Trailer k vydání
Warhammer Survivors - Oznámení
Warhammer Survivors - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Frostpunk 2: Fractured Utopias - Oznámení
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Pillars of Eternity – Oznámení tahového režimu
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Představení
Once Human x Palword
Once Human x Palword
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Fight Club #748 – Soumrak gaučové kooperace
Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání

Nejnovější články