Superhrdinská adventura Dispatch je tak úspěšná, že obdrží druhou sezónu

Superhrdinská adventura Dispatch od studia AdHoc Studios (bývalých členů Telltales) slaví obrovský úspěch. A to takový, že vývojáři přiznávají, že už začínají přemýšlet o druhé sezóně.
Epizodická superhrdinská komedie, ve které organizujete záchranné týmy hrdinů vyšla začátkem října a rychle se stala hitem. Během pouhých deseti dnů prodala přes milion kopií a nedávno dokonce překonala svůj původní rekord v počtu aktivních hráčů na Steamu.
Ačkoliv závěrečné kapitoly vycházejí teprve tento týden, AdHoc Studios už otevřeně přiznává, že popularita hry je nečekaně obrovská. Zakladatelé studia Nick Herman a Pierre Shorette se objevili v podcastu Friends Per Second, kde je moderátor přímo dotázal na jejich další plány. Shorette odpověděl, že tým bude muset minimálně zvážit pokračování v podobě druhé sezóny.
Podle Shoretteho to byla ještě před pár týdny spíše otevřená otázka, ale po posledních výsledcích ji museli přehodnotit. Kromě Dispatch pracuje AdHoc také na dalším projektu, tentokrát ve spolupráci s týmem Critical Role. Nová hra bude zasazena do světa Exandrie a podle tvůrců se v ní mají objevit známé postavy z univerza. Travis Willingham z Critical Role už dříve prozradil, že projekt bude v lecčem vycházet z konceptu Dispatch, ale nabídne originální příběh a nový herní zážitek.
U nás už Michal Krupička pracuje na recenzi Dispatch, kterou přineseme v následujících dnech. Ohlasy hovoří o moderním návratu ducha Telltale a zajímavém konceptu s návykovou hratelností a silným příběhem.