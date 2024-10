Ne, The Wolf Among Us 2 není zrušený. Na hře se v Telltale stále pracuje

23. 10. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Když studio Telltale před zhruba deseti lety dominovalo trhu s příběhovými adventurami svými kreslenými počiny s důrazem na dopady hráčských rozhodnutí, patřila mezi jejich zdaleka nejoblíbenější tituly noirová detektivka The Wolf Among Us. O pokračování se mluví už dobrých pět let, ale i přes různá ujišťování a odklady toho o The Wolf Among Us 2 stále moc nevíme.

Vlastně poslední zprávy hovořily o odkladu kamsi do roku 2025 kvůli přechodu na Unreal Engine 5. Nyní se ale zase vynořily spekulace, že The Wolf Among Us 2 vůbec nevyjde a hra je zrušená. Zvěsti o konci naštěstí studio Telltale hned dementovalo a ujišťuje, že se na hře pracuje a brzy se dozvíme více.

„Máme pravidlo, že nekomentujeme nepodložené zvěsti, ale vývoj The Wolf Among Us 2 pokračuje a těšíme se, až fanouškům Telltale a komunitě budeme moct ukázat víc, až nadejde správný čas,“ řekl pro britský Eurogamer mluvčí studia.

Hra bude opět zasazená do světa Mýtů od amerického autora Billa Willinghama. Původně byla oznámená už v roce 2017, o rok později ovšem studio Telltale skončilo, ale zase se ho podařilo vzkřísit v roce 2019. Jeho zatím poslední hra je loňská adaptace The Expanse: A Telltale Series.