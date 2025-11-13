Super Mario galaktický film míří do vesmíru i s Rosalinou a Bowserem Juniorem

Nintendo konečně odhalilo první plnohodnotný trailer na Super Mario galaktický film, jak zní oficiální český název pro Super Mario Galaxy Movie. Jak už název napovídá, v pokračování rekordního filmového hitu z roku 2023 se Mario, Peach a spol. vydají za hranice svých světů: Do vesmíru.
Upoutávka představila dva klíčové nováčky: Strážkyni kosmu princeznu Rosalinu, kterou v originále namluvila Brie Larson (Captain Marvel), a potomka ústředního záporáka Bowsera Jr., jemuž hlas propůjčil Benny Safdie, režisér filmu Drahokam.
Super Mario galaktický film navazuje na události původního animovaného snímku, kdy kromě lokací z 3D skákačky Super Mario Galaxy uvidíte i scény z Odyssey nebo Sunshine. V úvodní scéně traileru vidíme miniaturního Bowsera, jak si maluje ve svém hradě – zjevně poté, co v závěru předchozího filmu spolkl zmenšovací houbičku. Na jeho plátnech se objevují ikonické postavy a motivy z celé série od duchů až po bizarní vozítko Koopa Clown Car.
Následně sledujeme Maria a princeznu Peach, kteří pozorují padající hvězdy. Peach společně s Toadem využívá hvězdný portál známý ze Super Mario Galaxy, aby se vydala do vesmíru. Jedna z nejvýraznějších sekvencí pak zachycuje Maria a Luigiho na motorkách v poušti, což může být narážka na Mario Kart, ale i na Super Mario Odyssey, protože hned vzápětí přeskakují nad obrácenou pyramidou z tamního Písečného království.
Další scéna pak ukazuje Peach bojující s armádou černých hvězdiček Ninji v zářivém kasinu se směsicí odkazů na nedávné Super Mario Bros. Wonder a na Super Mario Sunshine z GameCube. Zlom přichází s odhalením Bowsera Juniora, hlavního záporáka chystaného filmu. Ten se objeví se svým klasickým štětcem ze Super Mario Sunshine, ovšem tentokrát ve futuristickém brnění s robotickým hlasem a zbraní, která se umí proměnit z malířského nástroje v palcát. Jeho úkolem bude, jak taky jinak, zachránit svého otce a pomstít jeho ponížení.
Na scéně se objeví také Rosalina, kterou trailer ukazuje při úprku z hradu princezny Peach, kde čelí obřímu robotovi. V bonusové scéně z Directu pak nová princezna čte svým malým vesmírným společníkům příběh o Peach – až na to, že ti nadšeně skandují, že chtějí slyšet „ten o instalatérech“, což opět odkazuje na herní předlohu.
A co Yoshi? Přestože se o jeho přítomnosti ve filmu spekulovalo kvůli uniklým obalům limitovaných edic sušenek i deodorantu Old Spice, v upoutávce se ale zatím neobjevil. Jeho existenci v pokračování nicméně naznačila už potitulková scéna prvního filmu, a tak se dá čekat, že zeleného ještírka Mario během svých vesmírných eskapád dozajista potká.
Super Mario galaktický film dorazí do českých kin 2. dubna 2026 v distribuci CinemArt. Očekávání jsou obrovská, první filmová adaptace Maria a jeho přátel vydělala přes 1,36 miliardy dolarů (28,4 miliard korun) a stala se nejvýdělečnější adaptací hry všech dob. Nintendo i studio Illumination proto sází na ještě větší spektákl, který má podle vyjádření producenta Chrise Meledandriho nabídnout neuvěřitelně širokou paletu postav od legendárních ikon po zapomenuté hrdiny, které poznají jen ti nejvěrnější fanoušci.