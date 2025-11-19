Steam trhá rekordy, letos utržil 338 miliard. Gabe Newell úspěch oslavil novou megajachtou

Steam zažívá další rekordní rok. Platforma, která dlouhé roky dominuje digitální distribuci her, nabírá na obrátkách stále víc a je k nezastavení. Úspěchy se viditelně odrážejí i na životním stylu šéfa Valve, Gabea Newella, který si minulý týden převzal svou nejnovější superjachtu. Když se podíváme na čísla, není divu, že si takový luxus může bez problémů dovolit.
Valve se v roce 2025 veze na rekordní vlně. Podle dat analytika Rhyse Elliotta z agentury Alinea Analytics letos Steam vygeneroval tržby kolem 16,2 miliardy dolarů (338 miliard korun), což představuje nárůst o 5,7 % oproti loňským 15,33 miliardám. A to do konce roku ještě zbývá mimořádně silný měsíc a kousek, který díky Black Friday, Vánocům a zimním slevám tradičně provází nákupní šílenství. Dá se tedy předpokládat, že by do konce roku mohl snadno překonat metu další miliardy až dvou.
Dlouhodobý růst Steamu není nijak překvapivý. Platforma pravidelně překonává své vlastní rekordy v počtu současně aktivních hráčů. Jen před měsícem zaznamenala nové maximum s 41,6 milionu souběžných uživatelů. Množství se logicky projevuje i na prodejích, a právě z provizí z každé prodané hry Valve generuje zdaleka největší příjmy.
Model Steamu je notoricky známý: Valve si z každé transakce bere 30 %, což postupně klesá na 25 % a 20 % u titulů, které vydělají více než 10 a 50 milionů dolarů. Proti podílu se dlouhodobě snaží vymezit konkurence v podobě Epic Games Store nebo Microsoftu. Epic například láká vývojáře a studia na 12% provizi, dříve investoval ohromné částky do časových exkluzivit. Ani obří investice ale s dominancí Steamu nijak zvlášť nepohnuly a největší digitální obchod roste stabilně dál.
A s ním roste i jmění Gabea Newella. Co s nabytým majetkem? Šéf Valve si v uplynulých dnech za půl miliardy dolarů pořídil další superjachtu. Jak uvádí Boat International, začátkem listopadu si Newell nechal na míru zhotovit a po sérii zkoušek doručit 111metrové plavidlo jménem Leviathan od nizozemské loděnice Oceanco, kterou si mimochodem taktéž celou koupil v srpnu.
Nová jachta pojme až 22 hostů a 33 členů posádky a je to přesně takový plovoucí palác, jaký byste čekali. Dvě posilovny, luxusní spa, bar, basketbalové hřiště, malá nemocnice a samozřejmě zábavní místnost s patnácti špičkovými herními PC. Jak vysvětlil šéf Oceanco, Marcel Onkenhout, jde o vůbec nejpohodlnější jachtu, kterou kdy ve firmě navrhli a postavili.
Leviathan zároveň není první jachtou, kterou si majitel Steamu dopřál - v jeho přístavu kotví minimálně dvě další plavidla, Draak a Rocinante. Spíš než o miliardářský rozmar jde o plnění celoživotních snů, Newell totiž nedávno přiznal, že na moři žije prakticky nonstop a na projektech Valve pracuje na dálku.
A že těch projektů není málo. Na příští rok Valve chystá ambiciózní přídavky do řady vlastního hardwaru v čele se Steam Machine - hybridem PC a konzole, VR headsetem Steam Frame a novou edicí ovladače Steam Controller. Pokud se uchytí, kolotoč tržeb může ještě zrychlit. A Gabe si klidně už může začít chystat místo pro další jachtu.