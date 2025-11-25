Startují nominace na Steam Awards. Můžete hlasovat třeba pro hru, která vám vůbec nejde
zdroj: Valve

Startují nominace na Steam Awards. Můžete hlasovat třeba pro hru, která vám vůbec nejde

25. 11. 2025 16:30

S blížícím se koncem roku startují také nejrůznější ocenění pro ty nejlepší a nejhorší hry v rozličných kategoriích. Své hlasování spouští také nejpopulárnější herní obchod Steam. Steam Awards jsou každoročně semeništěm zábavného trollingu. Můžeme například vzpomenout na rok 2023, kde kategorii „Nejinovativnější hratelnost“ vyhrál Starfield.

V tradičních kategoriích se letošní hry utkají o korunky Hry roku, VR hry roku, Nejlepší hry pro Steam Deck, Nejlepšího vizuálního stylu, Nejinovativnější hratelnosti, Nejlepšího soundtracku a Hry s nejlepším příběhem. Mezi ty méně tradiční pak patří kategorie Nesmrtelná hra, která vyzdvihuje tituly s dlouhodobou podporou a obsahem. Dále pak Nejlepší s přáteli pro hry, které si nejvíce užijete ve více lidech.

Můžeme si tipnout, jestli Hollow Knight: Silksong vyhraje v kategorii Nejlepší hra, která vám nejde, určené pro frustrující tituly, které ale i přes vysokou obtížnost svým způsobem milujete. No a našincům učaruje pomrknutí na českou kinematografii v kategorii Pane doktore, vy jste se zase kochal, která je určena pro relaxační hry, u nichž můžete vypnout a nechat se ovívat palmovým listem v digitální oáze klidu.

zdroj: Youtube

Hlasování trvá jen do 1. prosince s tím, že vítězové budou vyhlášeni 3. ledna. Mezitím už proběhlo vyhlášení cen Golden Joystick Awards, kde vyhrálo Clair Obscur: Expedition 33. Známé jsou už také nominace na The Game Awards, které se uskuteční 12. prosince, a my je opět budeme živě přenášet, protože jsme, jako každý rok, v porotě.

