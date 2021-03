Sony si patentovala banán jako gamepad pro PlayStation. Ne, není to vtip

3. 3. 2021 17:05 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Může to znít jako aprílový žertík, ale v Sony se opravdu nesekli o měsíc. Jejich nový patent skutečně řeší možnost hrát hry s pomocí banánu, pomeranče a jiných potravin, přičemž jeho myšlenka je o něco hlubší. Nemusí jít totiž nutně o vypěstované plodiny, ale prakticky cokoliv, co se vám válí doma.

Žádost o takový patent se zakládá na myšlence levných a všem dostupných periferií. Oficiální herní ovladače jsou drahou záležitostí, k prasknutí narvanou funkcemi, které se mohou porouchat (jak mají ve zvyku). Zato takový banán je naprosto jednoduchý nástroj s jedinou nevýhodou – moc dlouho vám nevydrží. Ale snadno ho nahradíte dalším z trsu...

Patent hovoří o kameře, která si nasnímá hráčem zvolený objekt a udělá z něj ovladač, který poté díky snímání pohybu můžete používat. Pravděpodobně ne úplně plnohodnotně, protože na banánu jen těžko nasimulujete třeba páčky, a přestože ho můžete mačkat jako triggery, po chvilce hraní byste v ruce měli docela jiný tvar. A na haptickou odezvu rovnou zapomeňte.

Je to sice hezký, ale, přiznejme si, šílený nápad a to, že si Sony podalo žádost o patent, ještě neznamená, že má v plánu něco takového skutečně dostat na trh. Podobných patentů existuje obrovská řada, zejména v oblasti herních periferií, a jen hrstka umírněnějších nakonec spatří světlo světa.

Nicméně Sony si nechává patentovat ještě jedno zařízení, které je od pohledu mnohem reálnější. Jde o ovladač podobný tomu z konzole Wii, tedy jakýsi podlouhlý joystick do jedné ruky s adaptivním triggerem a páskem pro lepší uchycení.

Mohlo by jít o nové ovladače virtuální reality PSVR 2. V horní části nechybí malá kontrolka, která by mohla nahradit obří bambule z ovladačů prvního PSVR. Zajímavé na těchto ovladačích jsou senzory snímající několik prstů, což by virtuálnímu zážitku přidalo na realističnosti. Adaptivní nemají být pouze triggery, ale i další tlačítka, aby by byl pocit toho, že něco třímáte ve svých rukou, co nejvěrnější.

Až čas ukáže, zda se některý z těchto návrhů dostane do praxe. Nápady jsou to ale skvělé (nebo přinejmenším zábavné).