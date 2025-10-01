zdroj: FOLON

Skvostný mod Fallout: London neřekl poslední slovo. Vyšlo masivní rozšíření s jednoduchou instalací

1. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Ambicoznímu Skyblivionu se může rozsahem rovnat snad jen modifikace Fallout: London. S tím rozdílem, že postapokalyptická výprava na Britské ostrovy už vyšla loni, kdežto na předělávku Oblivionu stále čekáme. Tvůrci z týmu FOLON ale neusínají na vavřínech a po roce do svého projektu přidávají nový obsah v bezplatném rozšíření Rabbit and Pork (trailer výše).

Na začátek tvůrci upozorňují, že kvůli rozsáhlým změnám a opravám doporučují rozjet novou hru. Jde o první ze tří chystaných obsahových balíčků. Stáhnete jej přes GOG nebo nově přes launcher Overwolf, který by měl zároveň zjednodušit instalaci modifikace, jež může být poměrně komplikovaná, pokud vlastníte Fallout 4 na Steamu.

Dojmy z hraní
Fallout: London je skvostná ukázka postapokalyptické Evropy

„Představujeme také zcela nový vlastní launcher, který jsme navrhli ve spolupráci s týmem Overwolf, aby se zjednodušil proces instalace pro ty, kdo jej chtějí využít,“ dodávají autoři. „Toto řešení na jedno kliknutí odstraní složitosti tradiční instalace modů a umožní hráčům dostat se do hry rychleji a spolehlivěji než kdykoli předtím – podobně jako známý one-click instalátor od GOG,“ uvádí moddeři v oznámení.

A teď už k tomu, co Rabbit and Pork přináší nového – třicet nových questů, minihry včetně pokeru, přes třicet nových zbraní a zbrojí, nového zvířecího společníka, hráčův domov, více než sedmdesát dynamických událostí, přes osmdesát nových NPC včetně dabingu a nákupní seznam oprav a vylepšení enginu.

Kompletní balíček obsahuje kromě DLC i fanouškovské modifikace zaměřené na stabilitu hry a optimalizaci enginu od Bethesdy, které už nemusíte instalovat zvlášť.

Fallout: London ukázal, že nadšení fanoušků může vytvořit hru, která předčí původní hru. Navíc pohled na nukleární válku zpoza Atlantiku je parádně svěží a stylový.

Nejnovější články