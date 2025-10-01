Skvostný mod Fallout: London neřekl poslední slovo. Vyšlo masivní rozšíření s jednoduchou instalací

Ambicoznímu Skyblivionu se může rozsahem rovnat snad jen modifikace Fallout: London. S tím rozdílem, že postapokalyptická výprava na Britské ostrovy už vyšla loni, kdežto na předělávku Oblivionu stále čekáme. Tvůrci z týmu FOLON ale neusínají na vavřínech a po roce do svého projektu přidávají nový obsah v bezplatném rozšíření Rabbit and Pork (trailer výše).
Na začátek tvůrci upozorňují, že kvůli rozsáhlým změnám a opravám doporučují rozjet novou hru. Jde o první ze tří chystaných obsahových balíčků. Stáhnete jej přes GOG nebo nově přes launcher Overwolf, který by měl zároveň zjednodušit instalaci modifikace, jež může být poměrně komplikovaná, pokud vlastníte Fallout 4 na Steamu.
A teď už k tomu, co Rabbit and Pork přináší nového – třicet nových questů, minihry včetně pokeru, přes třicet nových zbraní a zbrojí, nového zvířecího společníka, hráčův domov, více než sedmdesát dynamických událostí, přes osmdesát nových NPC včetně dabingu a nákupní seznam oprav a vylepšení enginu.
Kompletní balíček obsahuje kromě DLC i fanouškovské modifikace zaměřené na stabilitu hry a optimalizaci enginu od Bethesdy, které už nemusíte instalovat zvlášť.
Fallout: London ukázal, že nadšení fanoušků může vytvořit hru, která předčí původní hru. Navíc pohled na nukleární válku zpoza Atlantiku je parádně svěží a stylový.