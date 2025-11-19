Šéf Take-Two věští převahu počítačů. Prozatímní absenci GTA 6 navzdory

Šéf vydavatelství Take-Two Strauss Zelnick má jasno: Hernímu průmyslu bude dominovat PC. Paradoxně to říká v době, kdy jeho největší chystaný hit v podobě Grand Theft Auto VI zatím nemá PC mezi potvrzenými platformami a formálně míří pouze na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Přesto Zelnick věří, že se trend nedá zvrátit a že otevřená platforma poroste mnohem rychleji než uzavřené konzolové ekosystémy.
V rozhovoru pro CNBC šéf Take-Two řekl: „Herní průmysl se přesouvá směrem k PC a byznys se přesouvá k otevřenému spíše než uzavřenému.“ Podle něj však nelze konzole odepsat úplně, protože pokud je budeme vnímat jako „vlastnost, ne zařízení“, pak tu podle něj vždy bude silná poptávka po vysokorozpočtových hrách hraných na velké obrazovce. „To nikdy nezmizí,“ dodal.
S vyjádřením přichází Zelnick krátce poté, co Valve představilo svou novou řadu herního hardwaru v čele se Steam Machine – hybridem konzole a PC, který má spojit flexibilitu počítače s pohodlím hraní v obýváku.
Do kontextu rostoucího vlivu PC navíc zajímavě zapadá také fakt, že exkluzivity z konzolových řad prakticky vymizely. PlayStation v posledních letech posílá na Steam řadu svých ex-exkluzivit a bývalý šéf SIE Šúhei Jošida dokonce poznamenal, že vydávat na PC je pro ně téměř jako tisknout peníze, což Sony umožňuje víc investovat do vývoje dalších her. Xbox se naproti tomu s PC o Game Pass a své hry dělí už delší dobu, teprve nedávno pak začal své někdejší exkluzivity vysílat i na konkurenční konzole.
Zelnick však nevidí potenciál dalšího růstu pouze na PC. Zmínil také dynamický rozvoj mobilního trhu, který podle něj i v současnosti roste rychleji než konzole. „Mobil je s vámi vždycky, dá se na něm hrát do zblbnutí a je to pořád zábavné,“ vysvětlil. „A protože oslovuje nejširší možné publikum, pravděpodobně bude dál růst nejrychleji.“ Během prezentace pro investory Take-Two uvedlo, že v následujícím čtvrtletí očekává nárůst mobilního segmentu zhruba o deset procent.
Přestože PC verze GTA VI zatím oficiálně neexistuje, Zelnick už dříve naznačil, že se jí dřív nebo později dočkáme. Take-Two ale prý nemá tendenci vydávat hry na všechny platformy naráz. Tehdy také dodal, že PC porty multiplatformních titulů tvoří až 40% podíl z celkových prodejů, což je dostatečně pádný argument, proč na počítače nezapomínat. Jen mají zřejmě v Take-Two dobře spočítáno, že si s vydáním PC verze klidně můžou dát načas.