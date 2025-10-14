Režisér slibuje epické finále trilogie remaků Final Fantasy VII, které uspokojí všechny
Režisér slibuje epické finále trilogie remaků Final Fantasy VII, které uspokojí všechny

Třetí a závěrečná část moderní trilogie Final Fantasy VII Remake má podle režiséra Naokiho Hamagučiho nabídnout rozuzlení, které potěší jak fanoušky původní hry z roku 1997, tak nové hráče, kteří sérii objevili až díky remaku. Hamaguči o tom mluvil během své prezentace na Brasil Game Show 2025, kde poodhalil zákulisí vývoje i filozofii, která za celou trilogií stojí.

„Final Fantasy VII má opravdu obrovskou fanouškovskou základnu. Mohli jsme některé části vystřihnout a vytvořit jen jednu hru, ale fanoušci původní verze by nám to nikdy neodpustili. Pokud chceme ten příběh vyprávět s využitím moderních technologií, není možné to zvládnout v jednom titulu. Proto jsme udělali těžké rozhodnutí rozdělit ho do tří částí,“ vysvětlil Hamaguči.

Režisér také potvrdil, že konec třetí části je již kompletně napsaný a tým si je jistý, že se bude líbit napříč generacemi fanoušků. „Samozřejmě už mám jasnou představu o tom, jak Final Fantasy VII Remake: Part 3 skončí. Myslím, že tohle zakončení osloví jak ty, kdo milovali originál, tak i hráče, kteří si sérii oblíbili až díky Remaku. Jsem si jistý, že si novou hru zamilují všichni,“ uvedl Hamaguči.

Naoki Hamaguči se o závěrečné části trilogie vyjadřuje sebevědomě už delší dobu. Již před rokem naznačil, že třetí díl přinese zásadní zvrat, který v originále nebyl.

Na vývoji se nadále podílí i Tecuja Nomura, který potvrdil, že projekt běží podle plánu, stejně jako chystané Kingdom Hearts IV. Přesto si budeme muset ještě chvíli počkat. Podle časové osy předchozích titulů, kdy mezi vydáním Remaku a Rebirthu uplynuly čtyři roky, se dá očekávat, že zakončení trilogie dorazí nejdříve za dva až tři roky.

Do té doby se Square Enix chystá oslovit i další platformy, kdy první část Final Fantasy VII Remake dorazí nově také na Xbox Series X/S a chystaný Nintendo Switch 2, čímž se legendární příběh Clouda Strifa a jeho společníků otevře ještě širšímu publiku. Na konzole od Microsoftu a Nintenda dorazí 22. ledna 2026, časem se na nich počítá také s portem druhé části, Final Fantasy VII Rebirth, a dá se očekávat, že ani třetí díl nepřijde zkrátka.

Nejnovější články