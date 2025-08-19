Resident Evil Requiem zvyšuje napětí. Nový díl se nebojí terorizovat hrdinku i hráče

Ani si nepamatuji, kdy jsem se u digitální hry vysloveně třásl hrůzou. Možná naposledy v první polovině Resident Evil 7: Biohazard, což už je pěkných pár let (8 chcete-li přesně). Zjevně ale musí opět přijít tahle hororová stálice, aby mi dokázala, že přeci jen ještě nejsem tak otrlý.
Ke konci Opening Night Live 2025 dorazila další ukázka z Resident Evil Requiem, která je současně i prvním pořádně zveřejněným segmentem z hraní. Obrázek si z něho sice udělat stále nemůžete, protože nejde o zvlášť interaktivní herní segment ale spíše o prodloužený filmeček. Ten je přesto dost intenzivní.
Zjevně jde o flashback, případně segment ze začátku hry, jelikož hlavní hrdinka Grace Ashcroft je zde o dost mladší než v premiérové ukázce. Zároveň tu je s ní i její matka a investigativní reportérka Alyssa Ashcroft, které se před návratem do Raccoon City něco přihodilo, což mladou Grace traumatizovalo po zbytek jejího života.
Část tak zjevně zachycuje tento osudný moment, kde je napětí našponované k prasknutí a hrdinka situaci nezvládá. Capcom zkrátka přesně ví, co dělá, když mu k děsivé atmosféře stačí úprk temnými chodbami a dvě nemilá střetnutí.
Opakování je matkou moudrosti, proto si připomeňme, že Resident Evil Requiem bude strašit 27. února na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Jak novinka působí na vlastní kůži vám už brzy prozradí naše gamesácká delegance v Kolíně nad Rýnem.