zdroj: Capcom

PC PlayStation 5 Xbox Series

Resident Evil Requiem zvyšuje napětí. Nový díl se nebojí terorizovat hrdinku i hráče

19. 8. 2025 22:25 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Ani si nepamatuji, kdy jsem se u digitální hry vysloveně třásl hrůzou. Možná naposledy v první polovině Resident Evil 7: Biohazard, což už je pěkných pár let (8 chcete-li přesně). Zjevně ale musí opět přijít tahle hororová stálice, aby mi dokázala, že přeci jen ještě nejsem tak otrlý.

Resident Evil 9 Requiem
Resident Evil 9 Requiem
Resident Evil 9 Requiem
Galerie

Ke konci Opening Night Live 2025 dorazila další ukázka z Resident Evil Requiem, která je současně i prvním pořádně zveřejněným segmentem z hraní. Obrázek si z něho sice udělat stále nemůžete, protože nejde o zvlášť interaktivní herní segment ale spíše o prodloužený filmeček. Ten je přesto dost intenzivní.

Resident Evil Requiem
Novinky
Čeká nás hororová hostina! V příštích třech letech se dočkáme hned tří Resident Evilů

Zjevně jde o flashback, případně segment ze začátku hry, jelikož hlavní hrdinka Grace Ashcroft je zde o dost mladší než v premiérové ukázce. Zároveň tu je s ní i její matka a investigativní reportérka Alyssa Ashcroft, které se před návratem do Raccoon City něco přihodilo, což mladou Grace traumatizovalo po zbytek jejího života.

Část tak zjevně zachycuje tento osudný moment, kde je napětí našponované k prasknutí a hrdinka situaci nezvládá. Capcom zkrátka přesně ví, co dělá, když mu k děsivé atmosféře stačí úprk temnými chodbami a dvě nemilá střetnutí.

Opakování je matkou moudrosti, proto si připomeňme, že Resident Evil Requiem bude strašit 27. února na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Jak novinka působí na vlastní kůži vám už brzy prozradí naše gamesácká delegance v Kolíně nad Rýnem.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor resident evil
Zdroje:
Capcom
Hry:
Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení

Nejnovější články