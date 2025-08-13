Čeká nás hororová hostina! V příštích třech letech se dočkáme hned tří Resident Evilů
zdroj: Capcom

PlayStation 4 PC Wii PlayStation 3 Xbox 360 GameCube Xbox One Switch PlayStation 5 Xbox Series

13. 8. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Téměř tři roky dlouhé bude čekání mezi remakem Resident Evil 4 a nadcházejícím Resident Evil Requiem. A pokud jsou informace leakera a odborníka na slavnou hororovou sérii pravdivé, Capcom nám čekání vynahradí hned třemi novými hrami. V následujících třech letech se totiž máme kromě plnohodnotného pokračování dočkat i dalších dvou remaků.

zdroj: Capcom

Je nutné podotknout, že stejně jako v případě jiných neoficiálních informací, je nutné i tyto brát s rezervou. Na druhé straně insider s pseudonymem Dusk Golem se při odtajňování Requiem skoro ve všech případech trefil. Tvrdí, že v rámci remaků nás nečeká Resident Evil 5, jak by mnozí mohli spekulovat, místo toho se vrátíme na začátek v předělávkách Resident Evil Zero a Resident Evil: Code Veronica. Hry by měly vyjít postupně v roce 2027 a 2028, ale leaker přiznává, že neví, která je na řadě první.

Resident Evil Zero vyšel v roce 2002 na GameCube jako prequel k prvnímu dílu – odehrává se jen pár hodin před incidentem ve Spencerově vile. Devízou dílu byla možnost přepínat mezi postavami Rebeccy Chambers a Billyho Coena, a řešit tak hádanky.

Code Veronica poprvé debutoval na Dreamcastu a odehrává se krátce po zničení Raccoon City, tedy zároveň s druhým a třetím dílem. Hlavními hrdiny jsou v tomto případě sourozenci Claire a Chris Redfieldovi, postavy v celé sérii klíčové, čili by dávalo smysl, že chce Capcom jejich původ přiblížit publiku, které třeba mělo čest jen s remaky.

Než se ale ponoříme do modernizovaných dílů z přelomu milénia, čeká nás výprava do Raccoon City v Resident Evil Requiem 30 let po jeho vybombardování. Hlavní hrdinkou bude tentokrát analytička FBI Grace Ashcroft. Bude možné hrát z pohledu první i třetí osoby a mapa má být oproti předchozím hrám mnohem otevřenější. Requiem vychází 27. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
apokalypsa zombie horor akční survival third person remaster resident evil
Zdroje:
Dusk Golem, Vlastní
Hry:
Resident Evil Code: Veronica X HD Resident Evil Zero HD Resident Evil Requiem
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články