Čeká nás hororová hostina! V příštích třech letech se dočkáme hned tří Resident Evilů

Téměř tři roky dlouhé bude čekání mezi remakem Resident Evil 4 a nadcházejícím Resident Evil Requiem. A pokud jsou informace leakera a odborníka na slavnou hororovou sérii pravdivé, Capcom nám čekání vynahradí hned třemi novými hrami. V následujících třech letech se totiž máme kromě plnohodnotného pokračování dočkat i dalších dvou remaků.
zdroj: Capcom
Je nutné podotknout, že stejně jako v případě jiných neoficiálních informací, je nutné i tyto brát s rezervou. Na druhé straně insider s pseudonymem Dusk Golem se při odtajňování Requiem skoro ve všech případech trefil. Tvrdí, že v rámci remaků nás nečeká Resident Evil 5, jak by mnozí mohli spekulovat, místo toho se vrátíme na začátek v předělávkách Resident Evil Zero a Resident Evil: Code Veronica. Hry by měly vyjít postupně v roce 2027 a 2028, ale leaker přiznává, že neví, která je na řadě první.
The next remakes are Resident Evil: Code Veronica & Resident Evil Zero. They should be releasing in 2027/2028, though I'm unclear this second which is coming out first & which second. But that's what I'd say to expect.— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2025
Said this many times over almost two years now it feels. https://t.co/zKCzdOuccH
Resident Evil Zero vyšel v roce 2002 na GameCube jako prequel k prvnímu dílu – odehrává se jen pár hodin před incidentem ve Spencerově vile. Devízou dílu byla možnost přepínat mezi postavami Rebeccy Chambers a Billyho Coena, a řešit tak hádanky.
Code Veronica poprvé debutoval na Dreamcastu a odehrává se krátce po zničení Raccoon City, tedy zároveň s druhým a třetím dílem. Hlavními hrdiny jsou v tomto případě sourozenci Claire a Chris Redfieldovi, postavy v celé sérii klíčové, čili by dávalo smysl, že chce Capcom jejich původ přiblížit publiku, které třeba mělo čest jen s remaky.
Než se ale ponoříme do modernizovaných dílů z přelomu milénia, čeká nás výprava do Raccoon City v Resident Evil Requiem 30 let po jeho vybombardování. Hlavní hrdinkou bude tentokrát analytička FBI Grace Ashcroft. Bude možné hrát z pohledu první i třetí osoby a mapa má být oproti předchozím hrám mnohem otevřenější. Requiem vychází 27. února na PC, PS5 a Xbox Series X/S.