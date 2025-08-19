První Final Fantasy mělo kritickou chybu. Napravovat ji musel i skladatel, ale ne tak, jak byste čekali

Roztomilou (i když to tak asi tehdy nikomu ve Square Enix nepřišlo) historku nedávno se svými fanoušky sdílel kultovní japonský skladatel Nobuo Uemacu. Tedy, on ji thedy určitě nikdo nevnímal jako roztomilou, protože se až velmi pozdě během vývoje zjistilo, že Final Fantasy, tedy přímo ona první hra z roku 1987 pro NES, obsahuje bug, který shodí celou hru v klíčovém bodě.
Samozřejmě se na chybu přišlo až v momentu, kdy byly vyrobené cartridge, takže neexistovala možnost prostě nahrát opravenou verzi. V té době se navíc Square Enix pohyboval na pokraji krachu a šéf vývoje Hironobu Sakaguči si ještě roky poté dělal legraci, že název hry trochu poukazuje na to, že mohlo snadno jít o poslední hru studia. Zjištění, že všechny cartridge, tedy půl milionu kopií, obsahují chybovou verzi hry, asi nikomu nepřidalo na jistotě. Navíc Sakaguči přesvědčil nadřízené, ať vyrobí o 400 tisíc kopií víc, než bylo původně plánované, aby se zvětšila šance na prodejní úspěch.
Jaké tedy bylo řešení v době, kdy si o digitální distribuci mohli všichni nechat jen zdát? Papírky. Zoufalá doba vyžadovala zoufalé činy, a tak došlo k rozhodnutí, že se natiskne půl milionu papírků, kde bude popsané, co hráči nemají dělat, aby si nešťastnou náhodou nezablokovali postup vpřed. Samozřejmě to ale ještě chtělo papírky distribuovat, protože, opět, žádné hromadné rozeslání e-mailu nebylo na konci 80. let možné.
Členové studia, které tehdy nebylo nijak velké, si tak sedli s 500 tisíci nastříhaných papírků a začali je přibalovat ke cartridgím do krabiček. Postupně tak došlo i na hlavní výtvarnici Kazuko Šibuju, programátora Kena Naritu a samotného skladatele Nobua Uemacu. Nakonec se povedlo všechny kopie informativními papírky vybavit, hru poslat na trh a Final Fantasy tam nejprve dobylo Japonsko a následně i svět. Ten už s opravenou verzí.
Jestlipak ještě někomu doma leží papírek s varováním?