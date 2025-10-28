Prezident Xboxu: „Naší konkurencí nejsou konzole. Bojujeme s TikTokem a seriály“
zdroj: Halo Studios

Prezident Xboxu: „Naší konkurencí nejsou konzole. Bojujeme s TikTokem a seriály“

PC PlayStation 5 Xbox Series

28. 10. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Galerie

Prezident Xboxu Matt Booty prohlásil, že Microsoft už nevnímá jako svoji konkurenci ostatními herní firmy či výrobce konzolí, ale spíše „všechno ostatní, co lidem bere čas“. V rozhovoru pro The New York Times se Booty vyjádřil k nedávnému oznámení, kdy ikonický Master Chief v remaku Halo: Campaign Evolved zamíří v roce 2026 také na PlayStation 5. Tento historický krok má podle něj symbolizovat odklon od exkluzivity a snahu dostat hry k většímu publiku.

„Naším největším soupeřem už není jiná konzole,“ uvedl Booty. „Naší konkurencí jsou čím dál víc věci jako TikTok, filmy nebo jiné formy zábavy. Všichni se snažíme oslovit hráče na platformách, kde tráví čas.“ Tento přístup je v ostrém kontrastu s Nintendem a Sony, které si své exkluzivní tituly stále pečlivě hlídají. Zatímco Sony začalo v posledních letech vydávat některé své hry i na PC, obvykle tak činí s výrazným časovým odstupem od konzolového vydání.

Halo: Campaign Evolved
Novinky
Série Halo se vrací ke kořenům. Remake jedničky slibuje Unreal Engine i verzi pro PlayStation

Je to jen potvrzení avizované strategie, při které dříve exkluzivní tituly jako Forza Horizon, Gears of War nebo Indiana Jones vyšly i u konkurence. Halo se však poprvé po více než dvaceti letech existence objeví mimo ekosystém Microsoftu. Na Halo World Championship byla představena ukázka z Halo: Campaign Evolved, modernizovaného remaku původní kampaně z Halo: Combat Evolved, který v roce 2026 dorazí na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Kromě kompletně přepracovaných grafických assetů do Unreal Enginu 5 remake předělá úrovně a přidá moderní ovládací schéma či remasterovanou hudbu.

Booty se v rozhovoru dotkl i nedávného masivního propouštění, kdy během léta přišlo o práci více než 9000 zaměstnanců Microsoftu. Společnost tehdy uvedla, že tento krok byl nezbytný pro přizpůsobení se proměnlivému trhu. Booty k tomu pouze dodal: „Propouštění je těžké, ale patří k řízení našeho podnikání.“

Smarty.cz
Tagy:
akční remake Unreal Engine 5
Zdroje:
Microsoft, The New York Times
Hry:
Halo: Campaign Evolved
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení

Nejnovější články