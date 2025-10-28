Prezident Xboxu: „Naší konkurencí nejsou konzole. Bojujeme s TikTokem a seriály“

Prezident Xboxu Matt Booty prohlásil, že Microsoft už nevnímá jako svoji konkurenci ostatními herní firmy či výrobce konzolí, ale spíše „všechno ostatní, co lidem bere čas“. V rozhovoru pro The New York Times se Booty vyjádřil k nedávnému oznámení, kdy ikonický Master Chief v remaku Halo: Campaign Evolved zamíří v roce 2026 také na PlayStation 5. Tento historický krok má podle něj symbolizovat odklon od exkluzivity a snahu dostat hry k většímu publiku.
„Naším největším soupeřem už není jiná konzole,“ uvedl Booty. „Naší konkurencí jsou čím dál víc věci jako TikTok, filmy nebo jiné formy zábavy. Všichni se snažíme oslovit hráče na platformách, kde tráví čas.“ Tento přístup je v ostrém kontrastu s Nintendem a Sony, které si své exkluzivní tituly stále pečlivě hlídají. Zatímco Sony začalo v posledních letech vydávat některé své hry i na PC, obvykle tak činí s výrazným časovým odstupem od konzolového vydání.
Je to jen potvrzení avizované strategie, při které dříve exkluzivní tituly jako Forza Horizon, Gears of War nebo Indiana Jones vyšly i u konkurence. Halo se však poprvé po více než dvaceti letech existence objeví mimo ekosystém Microsoftu. Na Halo World Championship byla představena ukázka z Halo: Campaign Evolved, modernizovaného remaku původní kampaně z Halo: Combat Evolved, který v roce 2026 dorazí na PC, PS5 a Xbox Series X/S. Kromě kompletně přepracovaných grafických assetů do Unreal Enginu 5 remake předělá úrovně a přidá moderní ovládací schéma či remasterovanou hudbu.
Booty se v rozhovoru dotkl i nedávného masivního propouštění, kdy během léta přišlo o práci více než 9000 zaměstnanců Microsoftu. Společnost tehdy uvedla, že tento krok byl nezbytný pro přizpůsobení se proměnlivému trhu. Booty k tomu pouze dodal: „Propouštění je těžké, ale patří k řízení našeho podnikání.“