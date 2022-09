Předplatné Amazonu obsahuje Assassina a Football Manager, Epic rozdává Laru

2. 9. 2022 11:08 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Je pátek a shodou okolností i nový měsíc, což znamená, že v Epicu již běží nová nabídka her zdarma pro další týden a předplatné Amazon Prime nabízí po následující měsíc čerstvou várku her a doplňků ke hrám. Pojďme se na všechna ta lákadla podívat.

V Epic Games Storu můžete až do příštího čtvrtka a jeho 17. hodiny ukořistit definitivní edici akční adventury Shadow of the Tomb Raider – dosud poslední Lařino dobrodružství, kterým si můžete zkrátit chvíle při čekání na již oznámený, ale tajemný nový díl. Pokud ovšem Epic využíváte s železnou pravidelností, pak zjistíte, že to není poprvé, kdy je tato hra zadarmo a už ji možná dávno máte v knihovně.

O druhé hře by to platit nemělo. Jmenuje se Submerged: Hidden Depths, vyšla letos v březnu a navazuje na původní Submerged z roku 2015. Stejní tvůrci vytvořili například i hru City of Brass. V Submerged: Hidden Paths budete na své loďce prozkoumávat zatopený svět a soudě dle několika málo recenzí na Steamu jde o výborný zážitek.

Epic k těmto dvěma hrám rozdává ještě balíček doplňků pro hru Knockout City. Stačí se včas přihlásit do hry skrze Epic Launcher a máte vystaráno.

Pokud si předplácíte Amazon Prime kvůli filmům a seriálům (od dnešního dne je na platformě dostupný veleočekávaný seriál Pán prstenů: Prsteny moci), pak si nezapomeňte vyzvednout i svou měsíční dávku her.

Služba Amazon Prime Gaming pro měsíc září nabízí šest titulů v čele s Assassin's Creed Origins, který se vám objeví v knihovně launcheru Ubisoft Connect. Pokud máte chuť na Assassina po dnešním oznámení nového dílu, Origins je jedním z těch lepších a osobně ho mohu jedině doporučit.

Další hrou v nabídce je Football Manager 2022, který se vám pro změnu objeví v knihovně Epicu. Vašek sice oceňuje, že se simulátor nadále posouvá, ale posun mohl být přeci jen větší.

Zbylé hry už se vám přidají do knihovny launcheru samotného Amazonu. Jmenovitě jde o stylizovanou adventuru We. The Revolution, v níž budete coby soudce rozhodovat o osudech francouzského lidu, tahovku Defend the Rock nápadně připomínající deskové hry, point-and-click adventuru The Dig z roku 1995 a 3D skákačku Castle on the Coast z roku 2001.

Amazon Prime Gaming vedle plných her nabízí i desítky doplňků pro populární multiplayerové tituly. Je tu půl milionu dolarů do GTA Online, tři balíčky pro Hearthstone, obleček do Dead by Daylight, sud s animovanými kartami pro Gwent či meč, štít a loď pro Assassin's Creed Valhalla a mnoho, mnoho dalšího.