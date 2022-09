Ubisoft oficiálně oznamuje Assassin’s Creed Mirage s Basimem

O potenciálním spin-offu Assassin’s Creed, který by měl vyplnit prázdno v kalendáři do příchodu metaverza Assassin’s Creed Infinity, se dlouho spekulovalo. Ubisoftu se před půlrokem nepodařilo ututlat skutečnost, že rozšíření pro dva roky starou Valhallu nabobtnalo v samostatný díl, včera pak vydavatelství unikl i název společně s několika obrázky, zřejmě přímo z oficiálního obchodu. A tak firmě nezbylo nic jiného než úniky potvrdit.

Nový díl tedy ponese jméno Assassin’s Creed Mirage. Oficiální oznámení na Twitteru slibuje podrobnější informace už na příští týden, kdy by se hra měla představit během showcase Ubisoft Forward, která proběhne v sobotu 10. září ve 21:00. Tweet doprovází obrázek, v němž se hlavní hrdina nadcházející hry vrhá po komsi v davu se skrytou čepelí.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs