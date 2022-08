Nový Tomb Raider údajně představí starší Laru Croft se skupinou následovníků

1. 8. 2022 11:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

V polovině září uplynou čtyři roky od dosud posledního herního dobrodružství Lary Croft jménem Shadow of the Tomb Raider. To (stejně jako tentýž rok vydaný čtvrtý díl série Just Cause) nenaplnilo prodejní očekávání vydavatelství Square Enix, což samozřejmě vzbudilo otázky o potenciální budoucnosti značky.

Letos na jaře jsme se nicméně dozvěděli, že studio Crystal Dynamics na dalším dílu pracuje, bohužel bez jakýchkoli bližších detailů. A i když vývojáři stále mlčí, ozval se Colin Moriarty z podcastu Sacred Symbols, herní novinář a insider, který čas od času vypustí nějaké informace z herního vývoje ještě před oficiálními kanály.

Moriarty se dle svých slov dostal k části scénáře, která má sloužit pro casting dabérů. Nový Tomb Raider údajně vzniká pod kódovým označením Jawbreaker a setkáme se v něm s o něco starší a zkušenější Larou Croft. Nový díl má mít relativně střízlivé a realistické pojetí s mírnými nadpřirozenými prvky. Hlavní hrdinka prošla zásadní změnou a její charakter byl proměněn z lovkyně pokladů na někoho, kdo se vzácné artefakty snaží chránit.

Z Lary se stala celebrita, která se se svým statusem snaží vyrovnat a mezi důležité příběhové motivy bude patřit izolace a osamění. Světový věhlas nicméně způsobil, že se v jejích šlépějích vydala celá řada mladých fanoušků a následovníků, jejichž pomoc bude hrdinka potřebovat k záchraně světa před další masivní katastrofou, k níž se schyluje.

S ohledem na to, že se Colin Moriarty v minulosti ve svých předpovědích a „zaručených“ informacích občas mýlil, je třeba tyto zprávy brát prozatím s rezervou a počkat na oficiální oznámení. O novém Tomb Raideru zatím jistě víme jen to, že vzniká na Unreal Enginu 5. Jak dlouho bude vývoj ještě trvat a na jaké platformy hra nakonec dorazí, ukáže až budoucnost.