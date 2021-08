Poslední dvě civilizace v Age of Empires IV odhaleny. Jací jsou Rusové a Němci?

26. 8. 2021 15:20 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Přání se mi splnilo. Od Gamescomu jsem očekával, že nám konečně dopodrobna představí poslední dvě civilizace chystané strategie Age of Empires IV, a přesně to se stalo – jednak díky krátkému traileru, který si můžete prohlédnout výše, jednak díky tomu, že se tvůrci s řadou nových informací vytasili na svých stránkách. Pojďme si to všechno shrnout.

Rus

zdroj: Foto: Microsoft

První pánové na holení (a že by ho tihle drsní chlapíci z divokých hvozdů vážně docela potřebovali) jsou Rusové. Jejich silnou stránkou je víra v Boha – pod jejich standartou cválají do boje váleční mniši schopní konvertovat nepřátele a posilovat spojence. Aby si Rusové svoje nepřátele udrželi od těla, spoléhají se na jízdní lučištníky a na nesmírně efektivní puškaře jménem Střelci, plus samozřejmě disponují velmi silnou kavalerií (rytíře verbují už ve druhém věku), protože bez koníka se na východních dálavách žije jen těžko.

Některé civilizace se v Age of Empires IV opírají především o farmaření, Rusové svou ekonomiku pro změnu zakládají na lovu. Čím víc zvířat se jim podaří skolit, do pokladnice se jim pohrne tím víc zlaťáků z unikátní budovy, loveckého srubu. Navíc umí z dřeva stavět opravdové zázraky – jejich palisády jsou silnější než základní hradby a unikátní dřevěná pevnost je dobrý způsob, jak ze začátku hry kontrolovat určité místo na mapě.

Co se týče postupu napříč věky, ten první je inspirován tradičním slovanským životem s přidaným vlivem Normanů. Ve druhém věku uvidíte zlatou éru ruské středověké společnosti, kdy se v jejích záležitostech nejvýrazněji angažovali Byzantinci. Třetí věk připomíná dobu, během níž ze sebe Rusové shazovali mongolské jho, no a ten poslední odkazuje ke vzestupu Moskevského velkoknížectví.

Svatá říše římská

zdroj: Foto: Microsoft

Ach, Svatá říše římská neboli stát s pravděpodobně nejkrutopřísněji znějícím jménem v celém středověkém světě, jehož skutečný stav mu ale naprosto neodpovídá. Rozdrobená německá (a slovanská) královstvíčka, co mezi sebou akorát pořád vedou žabomyší a welfostaufí války, ovšem do Age of Empires IV dorazí jako jedna mocná frakce.

Frakce, která se soustředí hlavně na pěchotu. Její unikátní jednotkou je landsknecht, chlapík s poněkud nepraktickou výstrojovou kombinací lehoučkého brnění a olbřímího obouručáku. Sice toho moc nevydrží, ale zato rozdává poškození všem nepřátelům v okolí, což je fajn. Němci navíc můžou od začátku hry naverbovat speciální náboženskou jednotku – preláta, který se vám bude toulat po základně a motivovat vesničany ke vskutku údernickým výkonům.

Svatá říše římská je podle slov autorů silně defenzivní civilizací, která se dokáže „zaželvovat“ do krunýře ze svých extrémně tuhých, obtížně zničitelných budov. Když do nějakého svého hradu nebo věže nacpete relikvii, obrana dané budovy se ještě zvýší. A i když poztrácíte velkou část armády, palác purkrabího, unikátní budova třetího věku, vám zalepí bolístku svou schopností trénovat jednotky pětkrát rychleji.

Poslední dvě civilizace si tedy obě silně zakládají na svých náboženských jednotkách, jinak se ale jejich herní plán výrazně liší. Rusové se budou od začátku rozlézat po mapě a hledat jeleny k ulovení, aby si tak zajistili víc zlata, Němci se pravděpodobně spíš spolehnou na sílu svých hradeb, jen aby v pozdějších fázích nasadili armádu šílenců s obřím mečem.

Každopádně oba nováčci pokračují v nastoleném asymetrickém trendu – ať budete hrát za kohokoliv, vždycky to zjevně bude výrazně jiný zážitek. A to se mi líbí.

Age of Empires IV vyjdou 28. října letošního roku na PC a rovnou ode dne vydání budou součástí Game Passu.