Velké preview: Známe všech osm národů Age of Empires IV

22. 6. 2021 16:00 | Preview | autor: Václav Pecháček

Všeobecně očekávaná středověká strategie Age of Empires IV má vyjít už 28. října a my nyní konečně známe kompletní soupis všech jejích úvodních civilizací. Je jich osm, což je stejný počet jako v Age of Empires III a výrazně méně než v případě Age of Empires II, kde bylo startovních národů hned 13.

Tento rozdíl je daný skutečností, že zatímco ve druhém díle si všechny civilizace byly relativně podobné a lišily se pouze několika unikátními budovami, jednotkami a technologickými možnostmi, čtyřka se vydává cestou asymetrie. Za každý z nových národů by se mělo hrát výrazně odlišně, jako kdybychom hráli takový středověký StarCraft II.

Pojďme se nyní na jednotlivé civilizace podívat a probrat si jejich slabiny i silné stránky. U každé z nich budou vypsané jejich dosud oznámené speciální jednotky a také informace, zda a kdy přesně se daný národ objevil v Age of Empires II, protože právě legendární druhý díl je chystané čtyřce z celé série nejpodobnější stylem a zasazením.

Angličané – obránci a lučištníci

zdroj: Microsoft

Unikátní jednotky: Vylepšený vesničan, střelec s dlouhým lukem, muž ve zbrani

V Age of Empires II: Od začátku jako Britons

Angličané jsou národem, který se ze všeho nejvíc soustředí na obranu. Přes jeho mocné hrady chráněné ostrostřelci s dlouhým lukem se jen tak někdo neprobije, takže jde o naprosto ideální startovní frakci pro všechny začátečníky, kteří nechtějí celou hru agresivně obtěžovat nepřítele. Zvlášť proto, že díky levnějším farmám dokážou ostrované rychle doplňovat případné ztráty. A jejich vesničané umí střílet z luku!

Strategie za Angličany je jasná: hned v prvním věku vybudovat silnou ekonomiku založenou na zemědělství a pak vydržet stát déle než nepřítel. Tvořit sítě věží a hradů, cvičit v nich nové jednotky (Angličané umí v hradech vyrábět všechny druhy bojovníků), spolehnout se na nedobytnost vlastní pozice a počkat, dokud se o vás nepřítel neroztříští jako mořské vlny o bílé útesy doverské.

Vaše jednotky budou samozřejmě mluvit anglicky, ale ne pořád stejně. V temném neboli anglosaském věku používají staroangličtinu, v imperiálním neboli tudorovském už brebentí ranou moderní angličtinou, což spolu s pravidelnými změnami architektury dokazuje úctyhodný cit pro detail vývojářů ze studia Relic.

Francouzi – nezastavitelná vlna těžké jízdy

zdroj: Xbox

Unikátní jednotky: Královský rytíř, kušník, kanón

V Age of Empires II: Od začátku jako Franks

Bitva u Agincourtu definitivně orazítkovala představy spojené s oběma stranami stoleté války: Pokud jsou Angličané skvělí lučištníci, Francouzi se spoléhají na obrněný výkvět rytířstva. Přesně tak to bude fungovat i v Age of Empires IV, kde se pokusíte soupeře zadupat kopyty válečných ořů, a pokud vám to nevyjde, rozeřvou se na bojišti vaše kanóny.

Kromě skvělých obléhacích strojů na střelný prach a jezdců, kteří udělují bonusové poškození, když poprvé vrazí do nepřátelských linií (taktika ústup-útok-ústup bude klíčová), mají Francouzi ještě jednu výhodu – vynikající obchod. Jejich obchodníci jsou schopní obohatit pokladnici svého pána libovolnou surovinou, která mu zrovna schází.

A je tu ještě jedna výhoda, kterou se můžou chlubit nástupci Karla Velikého – systém vlivu. Pokud postavíte vojenské budovy poblíž hradu, budou v nich vyráběné jednotky levnější, což vás nabádá k chytrému rozložení základny. Hrady by měly bránit frontovou linii, produkční budovy by zase měly být skryté před nepřáteli… Schopný stratég ale jistě najde ideální kompromis.

Abbásovská dynastie – mistři technologického pokroku

zdroj: Microsoft

Unikátní jednotky: Lučištníci na velbloudech, bojovníci na velbloudech, imám

V Age of Empires II: Od začátku jako Saracens

Abbásovci jsou typickým výsledkem nového designového rozhodnutí vývojářů. Místo generických jmen, jaké nesli například Saracéni v Age of Empires II, se autoři inspirují spíš konkrétními říšemi – v tomto případě Abbásovským chalífátem, který ve hře plní funkci průkopníků učení a vzdělanosti.

Vládci Bagdádu a Káhiry umí postavit Dům moudrosti, kde nejlepší mozky muslimského světa přicházejí s unikátními upgrady. Ty prý dokážou změnit celé základní herní mechaniky, a každá hra za Abbásovce by tedy mohla být patřičně odlišná. Navíc se umějí útokům nepřátelské jízdy bránit nejen pomalými kopiníky, ale i hbitými jezdci na velbloudech, včetně lučištnické varianty.

Ostatní národy musejí stavět takzvané Landmarks, aby postoupily do dalšího věku, ale Abbásovci ne. Těm stačí splnit konkrétní upgrady v Domě moudrosti, takže není potřeba plýtvat silami vesničanů a cennými surovinami na stavbu zbytečného baráku. Opravdu velice pokrokové!

Číňané – stavitelé a dělostřelci

zdroj: Microsoft

Unikátní jednotky: Císařský úředník, ohnivý jezdec, raketomet

V Age of Empires II: Od začátku jako Chinese

Číňané jsou v Age of Empires IV stavitelé. Co by taky byli jiného, když jde o národ, který se, obtěžován nájezdnickými kmeny ze stepi, rozhodl tento problém vyřešit vybudováním gigantické zdi od Pacifiku do Mongolska (ano, Velkou čínskou zeď ve hře můžete postavit). A tak se i v Age of Empires budou umět velice dobře bránit. Jejich nejsilnější jednotky jsou sice založené na střelném prachu, a tím pádem dostupné až v pozdní fázi hry, ale rychlý rozjezd zajistí bonusoví vesničané do začátku.

Důležitým prvkem hraní za čínskou civilizaci je rozložení jejích měst. Pokud si rádi hrajete na architekty a urbanistické plánovače, tohle bude národ pro vás – musíte vymyslet co nejefektivnější cestičky pro vaše císařské úředníky, kteří od poddaných vybírají daně. A od třetího věku můžete císařskou úřednickou mašinérii využít dokonce i na špehování, čímž odhalíte nepřátelské vesničany a prohlédnete skrz hory a lesy!

Číňané se ještě můžou pochlubit unikátním dynastickým systémem. Pokud v jednom věku postavíte dva Landmarky místo klasického jednoho, spustíte tím efekt dané dynastie – Tchang podporuje průzkum, Sung vám umožní verbovat známé kušníky ču-ko-nu a zařídí populační boom, Jüan dodává ohnivé jezdce s výbušninami na kopí a pěstuje hodně jídla, Ming vám dovolí zakončit hru vojenskou dominancí díky granátnickým jednotkám a bonusu do zdraví pro všechny vaše bojovníky.

Dillíský sultanát – moudří pánové slonů

zdroj: Xbox

Unikátní jednotky: Učenec, válečný slon, válečný slon s věží

V Age of Empires II: Od rozšíření The Forgotten (2013) jako Indians

A máme tu ještě jeden národ, který se stejně jako Abbásovci usilovně soustředí na technologický pokrok. Je jím Dillíský sultanát, indický stát, jehož ozbrojeným složkám dominují téměř nezastavitelní váleční sloni. Jednak ti, kteří vás naberou na kly, jednak ti, kteří na svých zádech nesou věž pro šikovné lučištníky (a na ty kly vás naberou stejně).

Výzkum nových technologií v případě Indů funguje trošku jinak. Neutrácejí za něj žádné suroviny, všechno se děje naprosto automaticky… jenže oproti ostatním civilizacím taky zoufale pomalu. Je tedy nutné verbovat učence, kteří celý proces urychlí. Pokud se vám to podaří provést optimálně, budete brzo pokročilejší než kdokoliv jiný a vašim chobotnatým armádám se nikdo nebude schopný postavit.

Jedná se tedy evidentně o další národ, jehož specialitou je pozdní fáze hry. S Angličany a Číňany si navíc může podat ruce kvůli své závislosti na obranných budovách, které, pěkně po vzoru Sicilanů z Age of Empires II, můžou být vystavěny obyčejnými pěšími jednotkami. Přežijte dost dlouho – a pravděpodobně vyhrajete.

Mongolové – mobilní útočníci, které nechytíte

zdroj: Microsoft

Unikátní jednotky: Chán, Mangudai

V Age of Empires II: Od začátku jako Mongols

Obranných civilizací, které se spoléhají na svoje hradby a pasivní taktiku, jsme tu měli až dost, tak si pojďme dát jejich pravý opak. Mongolové zatím znějí jako ten vůbec nejzvláštnější národ ze všech díky své unikátní schopnosti prostě sbalit celou základnu, naložit ji na koně a odmigrovat někam jinam, kde je zrovna tráva zelenější (nebo nepřítel zranitelnější).

Mongolská strategie je zaútočit rychle, z nečekaného směru a smrtící silou. Je to vhodná volba pro ty nejagresivnější hráče, kteří chtějí tlačit od prvního do posledního věku. Mongolové sice neumí stavět ani farmy, ani hradby, ale zato produkují enormní množství vynikajících jednotek, které vede velký chán – hrdinský generál posilující všechny svoje poddané. Chraňte jeho život za každou cenu!

Co se týče konkrétní skladby jednotek, Mongolové se, stejně jako Francouzi, spoléhají na jízdu. Kromě té těžké, kterou mají také velice kvalitní, ale ještě dokážou efektivně využít tu střeleckou, včetně zabijácké elitní jednotky Mangudai – tu dobře znají všichni hráči Age of Empires II. A ač o tom vývojáři nic nepíšou, jsem si jistý, že i jejich obléhací zbraně budou vysoce kvalitní, tak jako ve skutečné historii.

Svatá říše římská – dosud neupřesněno

Unikátní jednotky: Dosud neupřesněno

V Age of Empires II: Od začátku jako Teutons

O Svaté říši římské zatím víme jen to, že ve hře bude, takže tento článek aktualizujeme, jakmile budou k dispozici další informace. Čekal bych ale, že Němci budou plnit roli civilizace zaměřené na pěchotní boj – mezi všemi těmi lučištníky a jezdci jsme tu pořádné pěšáky ještě neměli a Teutoni v Age of Empires II se chlubili tou nejobrněnější pěší jednotkou vůbec.

Rus – dosud neupřesněno

Unikátní jednotky: Dosud neupřesněno

V Age of Empires II: Od rozšíření The Forgotten (2013) jako Slavs (Slované)

To samé platí o ruské civilizaci, kterou nám taktéž vývojáři ještě pořádně nepředstavili. Počkáme si na ni a dáme vám vědět, až bude článek aktualizován, ale vůbec bych se nedivil, kdyby Rusové plnili roli specialistů na mnichy. Ti by měli fungovat výrazně jinak než v Age of Empires II a pomocí relikvií konvertovat celé skupiny nepřátel – kdo jiný by to měl zvládat líp než pravověrní ortodoxní kněží?

Jak vidíte, o frakcích v Age of Empires IV ještě nevíme tak úplně všechno, ale to, co víme, vypadá zajímavě. Každý národ evidentně preferuje výrazně jiný styl bojování, a i když tady máme nějaké tradičnější kousky, jakými jsou například Angličané a Francouzi, bohatě to vynahrazují naprosto experimentálně působící Mongolové.

Je také pozoruhodné si všimnout, že ačkoliv se seznam civilizací zdá na první pohled hodně rozlétaný do všech koutů světa, většina národů se pod jiným názvem objevila už v původních Age of Empires II. Jen Rusové a Indové jsou pozdějšími dodatky.

Co se týče příběhových kampaní, víme, že budou čtyři. Anglická se týká normanské dynastie Viléma Dobyvatele, francouzské vévodí stoletá válka (vrací se Johanka z Arku!), svou kampaň dostanou i Mongolové a Rusové.

Pokud se hře bude komerčně dařit, je jisté, že v rozšířeních přibydou nové národy, stejně jako v případě Age of Empires II a Age of Empires III. Pokud se tak stane, jaké civilizace byste viděli nejraději a proč? Připadá vám, že by se některý národ skvěle hodil na vyplnění slepého místa? Podělte se o svoje tipy v komentářích nebo na našem Discordu.