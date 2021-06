Král strategií dorazí v říjnu. Podívejte se na nové video z Age of Empires IV

13. 6. 2021 22:01 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Age of Empires IV se rozhodně řadí mezi moje nejočekávanější hry roku, a ačkoliv se v kulometné palbě oznámení na konferenci Microsoftu tak trošku utopila, něco nového o ní přece jen víme. Hlavně tedy datum vydání, které spadá na 28. října letošního roku.

K tomu jsme dostali ještě nové záběry z hraní, na nichž se samozřejmě ukázaly nějaké ty bitvy, a to včetně obléhání a námořních potyček. Pořád to vypadá skvěle, pokud jste se už tedy stačili smířit s maličko odlišnou stylizací oproti starším dílům. A navíc… navíc tam je Johanka.

Ano, je to tak. Francouzská kampaň se zřejmě bude točit kolem proslulé Johanky z Arku, stejně jako tomu bylo v Age of Empires II. Objeví se i La Hire? To se uvidí po prázdninách. Age of Empires IV vyjde na PC a hned od počátku bude k mání v Game Passu.