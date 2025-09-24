Podmaňte si svět za Alexandra Velikého v dalším starověkém rozšíření pro Age of Empires II

Nesmrtelná a nekonečně zábavná historická strategie Age of Empires II (respektive její remaster Definitive Edition) dostane za necelé tři týdny další datadisk ze série Chronicles. Jde o příběhové kapitoly plné epických bitev, promakaných scénářů pro jednoho hráče, a hlavně z epoch, které se neodehrávají ve středověku jako základní hra. Už z názvu je patrné, že budeme dobývat svět v sandálech Alexandra Velikého.
V celkem 18 scénářích zažijeme Alexandrovy největší hrdinské činy od jeho mladických vítězství, přes dobytí Persie až po expedici do jižní Asie a následnou zpáteční cestu. Příběhové momenty budou mezi scénáři vyprávět animované mozaikové filmové scény. Kampaň si budete moct přizpůsobit bonusy, které si můžete odemknout napříč hraním a použít je v pozdějších scénářích – celkem půjde o 16 jednotek včetně achaimenovských vozů a 4 technologie.
Velkým lákadlem každého DLC jsou nové národy a nejinak tomu je i v případě Chronicles. Nepřekvapivě ranky civilizací rozšíří Makedonci s mocnou falangou, rychlou jízdou a schopností stavět lehké pevnosti k podpoře bleskových útoků. Starověké národy pak obohatí Thrákové s jízdou vyzbrojenou děsivými zahnutými meči romfaja a technologiemi, které vás za vraždění protivníků odměňují zlatem.
Třetím národem pak budou Pórosové – poddaní indického krále Pórose, jehož území leželo v oblastí dnešního Pandžabu, kterého Alexandr rozdrtil v bitvě u Hydaspés. Pórosové vjíždějí do bitvy na válečných slonech podporovaných z dálky lučištníky s bambusovým lukem.
Age of Empires II: Definitive Edition – Chronicles: Alexander the Great (to je panečku název!) vyjde 14. října na PC, PS5 a Xboxu Series X/S.