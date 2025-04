Age of Empires II: Definitive Edition se opět rozšíří. S The Three Kingdoms přichází i verze pro PlayStation 5

14. 4. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Nesmrtelná strategie Age of Empires II se díky své definitivní edici nehodlá vzdát pozice jedné z nejoblíbenějších RTS historie, čemuž pomáhá i úctyhodný zástup nových DLC. Mezi ně se v květnu přidá čínský výlet do období tří říší v dodatku jménem The Three Kingdoms.

Fanoušci si s ním užijí pětici nových civilizací. Ústřední trojici, podle které je i pojmenovaná samotná éra, tvoří frakce Šu, Wej a Wu, každá se známými veliteli a postavami, jako jsou vojevůdci a politici Liou Pej, Cchao Cchao a Sun Ťien. Ty ještě doplní severovýchodní Džürčeni (předci Mandžuů) a asijský kočovný národ Kitani. První jsou známí svou silou spočívající ve střelném prachu, zatímco ti druzí kavalerií.

zdroj: Forgotten Empires zdroj: Forgotten Empires

Do strategie se tak dostanou i unikátní jednotky, jako je velbloudí trebuchet, plovoucí pevnost Louchuan, kopiníci s ohnivými zbraněmi nebo dračí loď. Užijete si je mimo jiné ve třech nových kampaních zaměřených na hlavní frakce, kde prožijete klíčové události z tohoto turbulentního historického období, jako je třeba povstání žlutých turbanů nebo bitva u červených útesů.

Vyprávění tentokrát klade velký důraz na hrdiny a jejich speciální schopnosti. Najdou využití hlavně v kampani, ale vybrané z nich půjde využít i v šarvátkách nebo multiplayeru, jenom budou oproštění od svých aktivních schopností.

Jedná se o velkou porci dalšího obsahu, za kterou je jistě většina fanoušků ráda. Nicméně se už objevily i kritičtější ohlasy, jimž se úplně nelíbí rozdělení a prezentace Šu, Wej a Wu jako rozdílných civilizací, když jde o jeden národ. Zároveň mnozí poněkud nechápou, proč zde není kampaň i pro zbylé dvě frakce.

Age of Empires II: Definitive Edition – The Three Kingdoms vyjde 6. května na PC (Steam a Microsoft Store), Xbox a rovnou bude dostupné i pro verzi na PlayStation 5, jež ve stejný den vychází na konzoli vůbec poprvé. Doporučená cena přídavku je kolem 500 korun.