Templáři a Lancasteři. Do Age of Empires IV míří DLC Knights of Cross and Rose

11. 3. 2025 12:34 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Realtimová strategie Age of Empires IV se brzy rozšíření Knights of Cross and Rose, které dvě nové varianty frakcí – rytířský řád Templářů a rod Lancasterů. Templáři vynikají vojenskou silou, ekonomickým vlivem a nedobytnými pevnostmi, zatímco Lancasterové spoléhají na mobilní jednotky lučištníků a efektivní získávání zdrojů díky unikátní budově panství.

DLC nabídne 10 nových map pro multiplayer a skirmish, stejně jako nový režim historických bitev se scénáři volně inspirovanými reálnými událostmi, kde budete moct poměřit síly jednotlivých národů. Knights of Cross and Rose dorazí během letošního jara do Age of Empires IV na PC, Xbox One a Xbox Series X/S.