Phasmophobia dostane děsivý americký diner. Nová mapa slibuje kompaktní hrůzu
zdroj: Kinetic Games

PC PlayStation 5 Xbox Series

7. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Vývojáři z Kinetic Games naslouchají své komunitě a připravují pro Phasmophobii zbrusu novou mapu. Tentokrát nás zavedou do amerického bistra jako vystřiženého z filmů, ovšem s typickou dávkou hrůzy a tajemna. Lokace se bude jmenovat Nell’s Diner a má být odpovědí na dlouhodobé volání fanoušků po kompaktnějších úrovních.

Studio oficiálně potvrdilo, že Nell’s Diner bude o něco větší než 6 Tanglewood Drive, ale stále dostatečně malý, aby umožnil rychlý a intenzivní lov duchů. „Menší mapy jsou oblíbenější, protože nabízejí kratší, ale o to napínavější seance plné zapamatovatelných momentů,“ uvedli vývojáři. Mapa obsáhne 13 unikátních místností, v 11 z nich se potom může nacházet duch. Jedním z těchto prostor je i mrazák, který pochopitelně zkresluje teplotu a tedy i vaše pátrání pomocí teploměru.

Přestože datum vydání zatím nebylo oznámeno, vývoj Nell’s Diner je v plném proudu. Diner bude stát osamoceně u klikaté silnice kdesi v poušti a podle vývojářů navodí hned při vstupu typickou směs děsu a zvědavosti. Prostředí navíc nabídne i prvky environmentálního vyprávění, takže budete moct ze střípků skládat příběh, který se v bistru odehrál před několika okamžiky... anebo už velmi dávno? Napoví stále teplé jídlo i spěšně opuštěné příbory. „Co přesně se tu stalo, je na vás, komunitě, abyste rozluštili. Moc se těšíme na vaše teorie,“ dodalo studio.

Spolu s koncepty nové mapy vývojáři ukázali i nové obrázky, které jen podtrhují zlověstnou atmosféru místa, kde se realita mísí s nadpřirozenem. Nell’s Diner tak brzy rozšíří sbírku bizarních lokací, které Phasmophobia nabízí, a slibuje další mrazivé večery plné křiku, který vaši kamarádi už možná ani neuslyší.

Než se ale vydáte do bistra duchů, čeká vás už 12. srpna kompletně přepracovaná mapa Grafton Farmhouse. Ta má teď podle autorů nabídnout zbrusu nový zážitek, i když zůstane věrná své původní podobě. Novinkou bude například přístupné podkroví, nové interakce a výrazně temnější atmosféra. „Grafton je teď domovem něčeho skutečně děsivého,“ lákají vývojáři.

Zatímco na více informací o Nell’s Diner si budeme muset ještě počkat, další podrobnosti k přepracované farmě najdete na oficiálním blogu Phasmophobie. Pokud jste si mysleli, že už víte o všem, co vás v téhle hororové záležitost čeká… možná nastal čas se znovu bát.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
