PC Building Simulator je zdarma. Hry od 11 Bit a digitální deskovky ve slevě

8. 10. 2021 11:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tentokrát si na své přijdou milovníci simulátorů a útrob počítačů. Epic Games Store totiž po následující týden rozdává fajnový PC Building Simulator, ve kterém si budete hrát na domácího kutila. Zákazníci vám budou posílat jeden počítač za druhým a na vás bude ho vyčistit, zjistit, co je s ním špatně, přepastovat procesor, případně celý rig upgradovat, aby rozběhl nejnovější herní pecky.

Ve hře najdete licencované produkty známých výrobců grafických karet, pamětí, procesorů a dalších komponent, přičemž nechybí ani nejrůznější vizuální úpravy včetně podsvíceného vodního chlazení. Vyzkoušejte a zjistěte, jestli by vás práce opraváře počítačů bavila. Příští týden vystřídá PC Building Simulator hra Stubbs the Zombie: Rebel Without a Pulse spolu s balíčkem se čtyřmi hrdiny a skiny pro hru Paladins.

A jelikož je před námi víkend, nejedná se o jedinou takovou nabídku. Nepodařilo se mi sice najít další hru, která by byla vyloženě zdarma, ale probíhá alespoň pár zajímavých slevových akcí na Steamu. Jedna z nich se týká čistě studia/vydavatele 11 Bit Studios.

Přímo z jejich dílny tu najdete budovatelskou survival strategii Frostpunk za 9 eur a k ní season pass s rozšířeními za 14 eur. Nechybí přelomový survival This War of Mine za 4 eura a spousta her ze série Anomaly. V pěkných slevách jsou i jimi vydané, kvalitní hry Moonlighter, Children of Morta, Beat Cop a jiné.

Další zajímavá nabídka na Steamu udělá radost deskovkářům hledajícím alternativu pro chvíle, kdy poblíž nejsou hráči. Společnost Asmodee Digital nabízí spoustu digitálních deskovek za půlku, ať už je to rodinná vláčková hra Ticket to Ride, kolonizační strategie Terraforming Mars, severská bitka Blood Rage, karetka The Lord of the Rings či detektiva Arkham Horror: Mother's Embrace.

Jsou tu ale i větší slevy. Například výbornou hru Isle of Skye pořídíte za méně než 2 eura, což platí i o deskovkách Le Havre, Patchwork a Love Letter. Takže jako vždy, užijte si víkend s nějakou fajnovou hrou!