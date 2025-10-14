Odstartoval Steam Next Fest, máte pár dní na vyzkoušení stovek demoverzí
zdroj: Valve

Odstartoval Steam Next Fest, máte pár dní na vyzkoušení stovek demoverzí

PC PlayStation 5 Xbox Series

14. 10. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Festival Steam Next Fest je zpět a opět přináší záplavu hratelných demoverzí, mezi nimiž nechybí ani novinky nebo experimentální simulátory. Akce, kterou Valve pravidelně pořádá, je pro mnoho hráčů a hráček nejlepším způsobem, jak si nové tituly vyzkoušet ještě před vydáním. Místo sledování trailerů tak lze hry skutečně otestovat.

Heroes of Might and Magic: Olden Era
Dojmy z hraní
Co mi o hře prozradily desítky hodin v demu Heroes of Might and Magic: Olden Era?

Tentokrát se mezi nejočekávanějšími demy objevilo hned několik zajímavých kousků. Největší pozornost aktuálně budí Half Sword, brutální středověký bojový simulátor využívající realistickou fyziku. Těsně za ním pak Olden Era, prequel k sérii Heroes of Might and Magic, který si už na Steamu vysloužil převážně kladné hodnocení – ideální kontrast pro ty, kteří chtějí přejít z bahna a krve bitevního pole do hrdinské fantasy.

Z dalších titulů stojí za zmínku voxelová survival hra Everwind, extrakční střílečka The Cube, návrat co-op střílečky Painkiller, mysteriózní Save Us, roguelite strategie Star Trek: Voyager – Across the Unknown a bláznivá multiplayerová kouzelnická akce Yapyap, v níž se kouzla sesílají hlasovými příkazy přes mikrofon.

zdroj: Vlastní

Mezi zajímavé novinky se řadí i Final Sentence, originální battle royale založené na psaní na klávesnici. Své místo si na festivalu vysloužil i Let It Die: Inferno, pokračování jednoho z nejbizarnějších roguelike posledních let. Milovníci napoleoniky si můžou udělat radost Master of Command a fanouškům grimdark univerza a XCOMu zase Warhammer 40,000: Mechanicus II.

Steam Next Fest potrvá do 20. října.

Smarty.cz
Tagy:
vesmír strategie akční sci-fi fantasy historická tahová střílečka Warhammer 40,000 warhammer dystopie Star Trek roguelike grand strategie
Zdroje:
Valve
Hry:
Painkiller Warhammer 40,000: Mechanicus II Heroes of Might and Magic: Olden Era Master of Command Star Trek: Voyager – Across the Unknown Let it Die: Inferno
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení

Nejnovější články