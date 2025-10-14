Odstartoval Steam Next Fest, máte pár dní na vyzkoušení stovek demoverzí

Festival Steam Next Fest je zpět a opět přináší záplavu hratelných demoverzí, mezi nimiž nechybí ani novinky nebo experimentální simulátory. Akce, kterou Valve pravidelně pořádá, je pro mnoho hráčů a hráček nejlepším způsobem, jak si nové tituly vyzkoušet ještě před vydáním. Místo sledování trailerů tak lze hry skutečně otestovat.
Tentokrát se mezi nejočekávanějšími demy objevilo hned několik zajímavých kousků. Největší pozornost aktuálně budí Half Sword, brutální středověký bojový simulátor využívající realistickou fyziku. Těsně za ním pak Olden Era, prequel k sérii Heroes of Might and Magic, který si už na Steamu vysloužil převážně kladné hodnocení – ideální kontrast pro ty, kteří chtějí přejít z bahna a krve bitevního pole do hrdinské fantasy.
Z dalších titulů stojí za zmínku voxelová survival hra Everwind, extrakční střílečka The Cube, návrat co-op střílečky Painkiller, mysteriózní Save Us, roguelite strategie Star Trek: Voyager – Across the Unknown a bláznivá multiplayerová kouzelnická akce Yapyap, v níž se kouzla sesílají hlasovými příkazy přes mikrofon.
Mezi zajímavé novinky se řadí i Final Sentence, originální battle royale založené na psaní na klávesnici. Své místo si na festivalu vysloužil i Let It Die: Inferno, pokračování jednoho z nejbizarnějších roguelike posledních let. Milovníci napoleoniky si můžou udělat radost Master of Command a fanouškům grimdark univerza a XCOMu zase Warhammer 40,000: Mechanicus II.
Steam Next Fest potrvá do 20. října.