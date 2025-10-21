Odmítli zaručený úspěch. Proč Motion Twin raději riskují s novou hrou než s Dead Cells 2
zdroj: Motion Twin

Odmítli zaručený úspěch. Proč Motion Twin raději riskují s novou hrou než s Dead Cells 2

21. 10. 2025 10:46 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Dead Cells
Dead Cells
Dead Cells
Studio Motion Twin, které v roce 2018 ohromilo svět akčním roguelite Dead Cells, se rozhodlo jít úplně jinou cestou, než by mnozí čekali. Místo pokračování úspěšné hry, které se poradlo přes 10 milionů kusů a získal desítky ocenění, tým raději tvoří zcela novou hru Windblown.

Spolurežisér a herní designér Yannick Berthier v rozhovoru pro PCGamesN vysvětlil, že důvod je prostý: Motion Twin tvoří jen devět lidí, kteří jsou zároveň spolumajiteli studia, a nikomu se nezodpovídají. „Děláme to, co sami chceme dělat,“ říká Berthier. „Kdybychom byli klasický byznys, teď bychom mluvili o Dead Cells 2. Ale my nejsme korporace, jsme kolektiv lidí, kteří chtějí tvořit nové věci.“

Windblown
Novinky
Akčnímu roguelite Windblown od tvůrců Dead Cells nechybí bullet hell, ryby a zvratky

Díky úspěchu Dead Cells si to studio může dovolit. Hra překonala hranici deseti milionů prodaných kopií a finančně zajistila celý tým na dlouhou dobu dopředu. To jim dává svobodu tvořit podle vlastního instinktu, i když tlak zvenčí zůstává. „Ten tlak je obrovský,“ přiznává Berthier. „U každého našeho příspěvku na sociálních sítích se okamžitě objeví komentáře typu ‚Skvělé, ale kde je Dead Cells 2?‘ Ale s tím prostě musíme žít.“

Za zmínku stojí, že Motion Twin už několik let nepracuje přímo na Dead Cells. Vývoj a rozšiřování hry po roce 2019 převzalo partnerské studio Evil Empire, které vytvořilo několik úspěšných DLC a letos vydalo vlastní titul The Rogue Prince of Persia. Když Motion Twin loni oznámilo, že vývoj Dead Cells končí, část komunity i bývalých tvůrců to nesla těžce – designér Sebastien Benard dokonce označil rozhodnutí studia za „nejhorší podraz“, protože Evil Empire mělo naplánovaný obsah až do roku 2025.

Motion Twin ale i přesto upíná naděje k Windblown, jejich nová hra ve vývoji v předběžném přístupu na Steamu, zatím nedosáhla slávy svého předchůdce, ale studio si stojí za svým. Jak říká Berthier, „je skvělé, když si člověk může dělat to, co chce – a my jsme se rozhodli právě pro to.“

