Odmítli zaručený úspěch. Proč Motion Twin raději riskují s novou hrou než s Dead Cells 2

Studio Motion Twin, které v roce 2018 ohromilo svět akčním roguelite Dead Cells, se rozhodlo jít úplně jinou cestou, než by mnozí čekali. Místo pokračování úspěšné hry, které se poradlo přes 10 milionů kusů a získal desítky ocenění, tým raději tvoří zcela novou hru Windblown.
Spolurežisér a herní designér Yannick Berthier v rozhovoru pro PCGamesN vysvětlil, že důvod je prostý: Motion Twin tvoří jen devět lidí, kteří jsou zároveň spolumajiteli studia, a nikomu se nezodpovídají. „Děláme to, co sami chceme dělat,“ říká Berthier. „Kdybychom byli klasický byznys, teď bychom mluvili o Dead Cells 2. Ale my nejsme korporace, jsme kolektiv lidí, kteří chtějí tvořit nové věci.“
Díky úspěchu Dead Cells si to studio může dovolit. Hra překonala hranici deseti milionů prodaných kopií a finančně zajistila celý tým na dlouhou dobu dopředu. To jim dává svobodu tvořit podle vlastního instinktu, i když tlak zvenčí zůstává. „Ten tlak je obrovský,“ přiznává Berthier. „U každého našeho příspěvku na sociálních sítích se okamžitě objeví komentáře typu ‚Skvělé, ale kde je Dead Cells 2?‘ Ale s tím prostě musíme žít.“
Za zmínku stojí, že Motion Twin už několik let nepracuje přímo na Dead Cells. Vývoj a rozšiřování hry po roce 2019 převzalo partnerské studio Evil Empire, které vytvořilo několik úspěšných DLC a letos vydalo vlastní titul The Rogue Prince of Persia. Když Motion Twin loni oznámilo, že vývoj Dead Cells končí, část komunity i bývalých tvůrců to nesla těžce – designér Sebastien Benard dokonce označil rozhodnutí studia za „nejhorší podraz“, protože Evil Empire mělo naplánovaný obsah až do roku 2025.
Motion Twin ale i přesto upíná naděje k Windblown, jejich nová hra ve vývoji v předběžném přístupu na Steamu, zatím nedosáhla slávy svého předchůdce, ale studio si stojí za svým. Jak říká Berthier, „je skvělé, když si člověk může dělat to, co chce – a my jsme se rozhodli právě pro to.“