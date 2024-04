Akčnímu roguelite Windblown od tvůrců Dead Cells nechybí bullet hell, ryby a zvratky

4. 4. 2024 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Loni v prosinci během streamu The Game Awards oznámilo studio Motion Twin stojící za peckou Dead Cells svůj příští počin: Windblown. Žánr je de facto stejný jako v případě jejich debutu, stále jde o akční roguelite, ale z 2D plošinovky se přesouváme do 3D, na které nahlížíme z oddáleného pohledu.

Po čtyřech měsících se hra připomíná novým trailerem plným nejrůznějších podivností. Začneme ale tím relativně normálním - na záběrech z hraní se prezentuje celá plejáda naprosto zběsilých soubojů s nepřáteli, kterým se tu říká Sentinelové.

Bitvy jsou to velice výbušné a hojně se v nich využívá schopnosti bleskového přesunu, kdy celý boj téměř připomíná taneční číslo. Osobně ale nabývám pocitu, že spíš než Sentinelové mi bude dělat problémy samotné prostředí, které je plné malinkatých levitujících ostrůvků s příliš mnoha příležitostmi k pádu do smrtelného neznáma.

zdroj: Motion Twin

Z tiskové zprávy se dozvídáme i další podrobnosti o celém soubojovém systému. V opakovaných pokusech pokořit hru, jejíž prostředí se mění, budete nalézat nové zbraně v truhlách, případně si přivlastňovat ty, s nimiž vás neporazili bossové.

Zbraně budete třímat dvě, každé na dedikovaném tlačítku/klávese. Jejich synergie bude klíčová a jde do takové hloubky, že se intenzivním používáním jedné zbraně přibližujete spuštění alternativního tajného útoku na nepoužívané zbrani.

Do třeskutých soubojů promluví ještě trinkety. Díky těm na bojiště svrhnete bomby, mrazivé exploze či jedovaté mraky, zatímco takzvané dary vás opatří pasivními schopnostmi, jako je vystřelování šípů navíc k zásahu zbraní, dvojitý alternativní útok či léčení po pokoření nepřítele.

A aby toho nebylo málo, můžete se tu vybavit ještě rybami. Čtete správně, opravdu rybami, které mají velmi mocné schopnosti, ale můžete je použít jen jednou za čas. Jako příklad tvůrci uvádí Gobbling Fish, kterou vystřelíte v jednom směru a ona sežere každého nepřítele, který neuhne.

To je jedna z nečekaných podivností z nového traileru. Tou druhou je značné množství záběrů na zvracející postavu… Proč? To asi budeme muset zjistit sami přímo ve hře, ale chápu to tak, že si tvůrci zachovávají svůj jemný (i když v tomto případě ne až tolik) humor z Dead Cells. Windblown vyjde někdy letos v předběžném přístupu na Steamu a kromě hraní v jednom budete moct kooperovat online až ve třech hráčích, kdy teprve pořádně vyniknou všechny ty synergie a aktivování několika ryb naráz.