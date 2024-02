Podpora Dead Cells končí. Bývalý vývojář krok kritizuje

Hlavní designér Dead Cells Sébastien Bernard zkritizoval nedávné rozhodnutí vydavatelství Motion Twin ukončit vývoj úspěšné roguelite metroidvanie.

Bernard na Dead Cells pracoval do roku 2019, posléze si založil vlastní sólové studio Deepnight. O své názory ohledně konce podpory svého staršího projektu se podělil na Discordu. „Ptali jste se mě, řeknu k tomu jen to, že Motion Twin udělali na Dead Cells a Evil Empire nejhorší možný podraz. Vzhledem k mým vlastním zákulisním zkušenostem můžu upřímně říct, že jsem moc rád, že už toho nejsem součástí. Oficiální vyjádření je totální marketingový nesmysl,“ nebral si Sébastien Bernard servítky.

„Nikdy mě nenapadlo, že se z mých bývalých spolupracovníků vyklubou takoví hamižní lidé. Přeju vše dobré a hodně štěstí Evil Empire s jejich dalšími projekty a doufám, že tyhle náhlé finanční škrty nějak přežijí,“ dodal Bernard v již smazaných příspěvcích, které posléze rozvedl a upřesnil na svém blogu.

Evil Empire je jedním z interních studií vydavatelství Motion Twin, které vzniklo po vydání Dead Cells právě jako podpůrný tým z původních vývojářů, který pro roguelite metroidvanii tvořil další obsah. Hra se pod jeho taktovkou během téměř pěti let po vydání dočkala čtyř velkých DLC a osmnácti updatů, včetně spoluprací s Castlevanií či Hollow Knightem.

Studio se teď podle oficiálního vyjádření hodlá věnovat tajným projektům, které přestaví brzy – je prý čas začít jednu novou hru, možná dvě.

After 5 years of service, we're hanging up the Dead Cells coat. We're extremely proud of our work on countless updates & DLC, but now it's time for something shiny and new, or maybe more than one thing More on that very soon...

Read our full statement below #deadcells https://t.co/CqbNvNXGu1 pic.twitter.com/RAz8OL1SCC