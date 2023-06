Podpora Dead Cells zdaleka nekončí. Nový obsah bude vycházet do roku 2025

6. 6. 2023 9:10 | Bleskovky | autor: Ondřej Partl

Dead Cells je výbornou metroidvanií, která se do hráčských srdcí dostala už v roce 2017, kdy dorazila do předběžného přístupu. Od té doby se o ni tvůrci ze studia Motion Twin řádně starají a neustále přinášejí bezplatný i placený obsah (v poslední době třeba crossover se sérií Castlevania). A tato péče přináší své příjemné plody.

Tvůrcům se již povedlo celkově prodat přes 10 miliónů kopií. To je rozhodně úctyhodné číslo, které je umocněné tím, že nejde o obří titul velkých produkčních hodnot, ale o menší nezávislý projekt. Kvalita si ale své kupce zdá se vždycky najde.

Úspěch navíc vývojářům neustále vlévá krev do žil a peníze na jejich účty, tudíž oznámili, že se aktivní podpora hry prodlouží až do roku 2025. Znamená to další zástup dodatečných aktualizací a nového obsahu, jež si užijí nováčci i ostřílení fanoušci. A od 11. srpna i v nativní verzi pro PlayStation 5.