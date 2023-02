V Dead Cells: Return to Castlevania si zahrajete i za Richtera Belmonta

24. 2. 2023 13:45 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Roguelike Dead Cells chce v chystaném dodatku vzdát hold sérii akčních plošinovek, ze kterých notně čerpala inspiraci: Castlevanii. Gotický zámek v rozšíření Dead Cells: Return to Castlevania přidá rovnou dva biomy, tři nové bossy, čtrnáct zbraní inspirovaných sérií a hned šedesát hudebních motivů. V posledním traileru výše si navíc autoři z Motion Twin pro fanoušky přichystali ještě jedno překvapení.

Pokud najdete tajnou úroveň, budete si moct zahrát za Richtera Belmonta, lovce upírů a potomka legendárního Simona Belmonta, který se objevil v původní Castlevanii a Castlevanii II: Simon's Quest. Richter bude třímat ikonický bič a hra za něj bude mnohem více připomínat Castlevanii: Symphony of the Night. Dodatek do Dead Cells dorazí za dva týdny, 6. března.