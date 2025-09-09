O mody, které zjednodušují Silksong, je nebývalý zájem

Sedm let čekání na pokračování kultovní metroidvanie Hollow Knight: Silksong vůbec nepřidusilo nadšení a zájem o hru. O prvním víkendu jen na Steamu k vytoužené hře z broučího království usedlo najednou skoro 590 tisíc hráčů a hráček. Silksong ale kvůli svým obtížným soubojům a náročným skákačkovým pasážím patří k těm těžším hrám.
Proto se není čemu divit, že se do hry už pustili moddeři a stránka Nexusmods zažívá nájezd lidí, kteří si chtějí některé prvky Silksongu pozměnit. Ty nejoblíbenější se zaměřují právě na vysokou obtížnost a dělají hru jednodušší.
Mezi nejpopulárnější patří například vybavení se kompasem bez nutnosti zabrat si jeden důležitý slot ve výbavě. Díky tomu vidíte pozici vaší hrdinky vždy na mapě a můžete se vybavit třeba něčím praktičtějším, co vám ulehčí souboje. Z podobného soudku pochází modifikace Always Have Magnet Effect, která vás permanentně vybaví přívěskem, jež přitahuje kuličky růženců a úlomky z padlých nepřátel. Obojí je drahocenná měna, která se může jednoduše zatoulat mimo váš dosah.
Velmi oblíbená je pak úprava, která nad nepřáteli zobrazí počítadlo životů. Díky ní už nemusíte hádat, kolik jim zbývá zdraví a jak moc vám ještě zbývá k jejich zdolání. Velké usnadnění soubojů pak zajišťuje modifikace No Double Damage, která omezí vámi utržené poškození na jedno políčko životů. Hodí se to hlavně ze začátku, kdy jich máte pouze pět.
Silksong používá systém laviček, které slouží jako záchytné body. Po smrti může být cesta zpátky ke kokonu, kde jste umřeli, nebo k bossovi pekelně dlouhá a obtížná. To napravuje modifikace, která si půjčuje z Elden Ringu – Stakes of Marika vás místo lavičky oživí v předchozí místnosti a ušetří tak spoustu cestování a nervů.
Smrt si nevybírá a podobně jako v souls hrách, skon znamená ztrátu podstatné části surovin a herní měny do doby, než se vrátíte k místu posledního spočinutí. Pokud zemřete cestou podruhé, o vše přijdete. Citelné ztrátě zamezíte modem Cocoon Retrieval Anywhere, který vám dropnuté zdroje navrátí odkudkoliv stiskem tlačítka. Podobně Rosary Retain Mod při smrti zachrání polovinu vašich růženců, takže vás skon tolik nevytrestá.
zdroj: Team Cherry
Na konzolích, kde hru taky zrovna recenzuji, žádné zlehčováky nejsou. Doufám ale, že vám recenzi i stream z hraní přineseme ještě v tomto týdnu spolu s tipy a triky pro začátečníky v broučím království.