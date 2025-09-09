O mody, které zjednodušují Silksong, je nebývalý zájem
zdroj: tisková zpráva

O mody, které zjednodušují Silksong, je nebývalý zájem

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

9. 9. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Galerie

Sedm let čekání na pokračování kultovní metroidvanie Hollow Knight: Silksong vůbec nepřidusilo nadšení a zájem o hru. O prvním víkendu jen na Steamu k vytoužené hře z broučího království usedlo najednou skoro 590 tisíc hráčů a hráček. Silksong ale kvůli svým obtížným soubojům a náročným skákačkovým pasážím patří k těm těžším hrám.

Proto se není čemu divit, že se do hry už pustili moddeři a stránka Nexusmods zažívá nájezd lidí, kteří si chtějí některé prvky Silksongu pozměnit. Ty nejoblíbenější se zaměřují právě na vysokou obtížnost a dělají hru jednodušší.

Mezi nejpopulárnější patří například vybavení se kompasem bez nutnosti zabrat si jeden důležitý slot ve výbavě. Díky tomu vidíte pozici vaší hrdinky vždy na mapě a můžete se vybavit třeba něčím praktičtějším, co vám ulehčí souboje. Z podobného soudku pochází modifikace Always Have Magnet Effect, která vás permanentně vybaví přívěskem, jež přitahuje kuličky růženců a úlomky z padlých nepřátel. Obojí je drahocenná měna, která se může jednoduše zatoulat mimo váš dosah.

Hollow Knight: Silksong
Novinky
Hollow Knight: Silksong zažívá review bombing od čínských hráčů

Velmi oblíbená je pak úprava, která nad nepřáteli zobrazí počítadlo životů. Díky ní už nemusíte hádat, kolik jim zbývá zdraví a jak moc vám ještě zbývá k jejich zdolání. Velké usnadnění soubojů pak zajišťuje modifikace No Double Damage, která omezí vámi utržené poškození na jedno políčko životů. Hodí se to hlavně ze začátku, kdy jich máte pouze pět.

Silksong používá systém laviček, které slouží jako záchytné body. Po smrti může být cesta zpátky ke kokonu, kde jste umřeli, nebo k bossovi pekelně dlouhá a obtížná. To napravuje modifikace, která si půjčuje z Elden Ringu – Stakes of Marika vás místo lavičky oživí v předchozí místnosti a ušetří tak spoustu cestování a nervů.

Smrt si nevybírá a podobně jako v souls hrách, skon znamená ztrátu podstatné části surovin a herní měny do doby, než se vrátíte k místu posledního spočinutí. Pokud zemřete cestou podruhé, o vše přijdete. Citelné ztrátě zamezíte modem Cocoon Retrieval Anywhere, který vám dropnuté zdroje navrátí odkudkoliv stiskem tlačítka.  Podobně Rosary Retain Mod při smrti zachrání polovinu vašich růženců, takže vás skon tolik nevytrestá.

zdroj: Team Cherry

Na konzolích, kde hru taky zrovna recenzuji, žádné zlehčováky nejsou. Doufám ale, že vám recenzi i stream z hraní přineseme ještě v tomto týdnu spolu s tipy a triky pro začátečníky v broučím království.

Smarty.cz
Tagy:
skákačka
Zdroje:
SteamDB, Nexusmods, Vlastní
Hry:
Hollow Knight: Silksong
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu

Nejnovější články