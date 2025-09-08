Hollow Knight: Silksong zažívá review bombing od čínských hráčů
zdroj: Team Cherry

Hollow Knight: Silksong zažívá review bombing od čínských hráčů

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

8. 9. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong
Galerie

Čekání se vyplatilo a Hollow Knight: Silksong je další zasloužený hit Teamu Cherry, který podle mnohých fanoušků dostál očekávání a úspěšně navazuje na skvělou jedničku. Potěšit každého je nicméně nemožné, a určitá porce hráčů to nakonec vždy trochu „odnese“. V tomto případě los padl na čínské publikum.

Když si aktuálně rozkliknete produktovou stránku na Steamu, zjistíte, že hodnocení hry spadlo. Při psaní článku je v záznamu 106 670 uživatelských recenzí, z nichž palec dává nahoru 76 %. Pokles zapříčinili především čínští hráči, kteří nejsou spokojení s překladem do zjednodušené čínštiny. Fakt, který dávají najevo téměř 20 tisíci negativními recenzemi a hromadným hodnocením v kategorii „spíše záporné“.

Hlavní problém překladu údajně vězí v kreativním, nikoliv gramatickém aspektu. Dle hráčů je čínština ve hře bizarní a nevalných kvalit, přičemž v místech údajně obsahuje naprosté nesmysly. Překladatelský expert Loek van Kooten se situace nebál natolik, že lokalizaci označil za „improvizační večer středoškolského dramatického kroužku v alžbětinském stylu“.

zdroj: Team Cherry

Studio na situaci promptně zareagovalo, všem dotčeným fanouškům se omluvilo a zároveň přislíbilo brzkou nápravu v horizontu následujících týdnů. Vzhledem k rozlehlé problematice to však vypadá, že to možná bude trvat ještě déle.

„Naším čínsky mluvicím fanouškům – děkujeme, že jste nás informovali o problémech s kvalitou současného překladu do zjednodušené čínštiny ve hře Hollow Knight: Silksong. V následujících týdnech budeme pracovat na vylepšení. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu a podporu,“ uvedl vedoucí publishingu a marketingu Matthew Griffin.

Hollow Knight: Silksong
Novinky
Pokračování zlatého grálu metroidvanií shodilo digitální obchody. Silksong si na nezájem stěžovat nemůže

Kde přesně se stala chyba, není jasné. Jistě v tom bude hrát roli, že na překladu pracovali pouze dva lidé, zatímco u jedničky jich bylo šest. Navíc jeden z těchto překladatelů Hertzz Liu s největší pravděpodobností vypouštěl informace o projektu na čínském webu Tieba (děkujeme webu PC Gamer).

Hráči z jiných světových oblastí jsou nicméně s Hollow Knight: Silksong spokojení. Nejen, kvůli znovu odladěné hratelnosti, ale i díky střídmé ceně v oblasti 19,5 eur.

Smarty.cz
Tagy:
skákačka
Zdroje:
PC Gamer, Team Cherry
Hry:
Hollow Knight: Silksong
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Stellaris: Shadows of The Shroud – Příběhová ukázka
Marvel Rivals – 4. sezóna
Marvel Rivals – 4. sezóna
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
Fight Club #740 – jaká je budoucnost Metal Gearu?
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Záběry z hraní
007: First Light – Gameplay Trailer
007: First Light – Gameplay Trailer
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater || GamesPlay
Kromlech - Deep Dive
Kromlech - Deep Dive
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Hell Let Loose: Vietnam – Představení
Space Marine 2 – Druhý rok
Space Marine 2 – Druhý rok
Battlefield 6 – PC aspekty
Battlefield 6 – PC aspekty
Lost Soul Aside – Demoverze
Lost Soul Aside – Demoverze
No Man's Sky - Voyagers Trailer
No Man's Sky - Voyagers Trailer
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Fight Club #739 – dozvuky Gamescomu
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Helldivers 2 - Into The Unjust Developer Deep Dive
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
Heroes of Might and Magic – 30. výročí
inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu

Nejnovější články