Hollow Knight: Silksong zažívá review bombing od čínských hráčů

Čekání se vyplatilo a Hollow Knight: Silksong je další zasloužený hit Teamu Cherry, který podle mnohých fanoušků dostál očekávání a úspěšně navazuje na skvělou jedničku. Potěšit každého je nicméně nemožné, a určitá porce hráčů to nakonec vždy trochu „odnese“. V tomto případě los padl na čínské publikum.
Když si aktuálně rozkliknete produktovou stránku na Steamu, zjistíte, že hodnocení hry spadlo. Při psaní článku je v záznamu 106 670 uživatelských recenzí, z nichž palec dává nahoru 76 %. Pokles zapříčinili především čínští hráči, kteří nejsou spokojení s překladem do zjednodušené čínštiny. Fakt, který dávají najevo téměř 20 tisíci negativními recenzemi a hromadným hodnocením v kategorii „spíše záporné“.
Hlavní problém překladu údajně vězí v kreativním, nikoliv gramatickém aspektu. Dle hráčů je čínština ve hře bizarní a nevalných kvalit, přičemž v místech údajně obsahuje naprosté nesmysly. Překladatelský expert Loek van Kooten se situace nebál natolik, že lokalizaci označil za „improvizační večer středoškolského dramatického kroužku v alžbětinském stylu“.
zdroj: Team Cherry
Studio na situaci promptně zareagovalo, všem dotčeným fanouškům se omluvilo a zároveň přislíbilo brzkou nápravu v horizontu následujících týdnů. Vzhledem k rozlehlé problematice to však vypadá, že to možná bude trvat ještě déle.
„Naším čínsky mluvicím fanouškům – děkujeme, že jste nás informovali o problémech s kvalitou současného překladu do zjednodušené čínštiny ve hře Hollow Knight: Silksong. V následujících týdnech budeme pracovat na vylepšení. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu a podporu,“ uvedl vedoucí publishingu a marketingu Matthew Griffin.
Kde přesně se stala chyba, není jasné. Jistě v tom bude hrát roli, že na překladu pracovali pouze dva lidé, zatímco u jedničky jich bylo šest. Navíc jeden z těchto překladatelů Hertzz Liu s největší pravděpodobností vypouštěl informace o projektu na čínském webu Tieba (děkujeme webu PC Gamer).
Hráči z jiných světových oblastí jsou nicméně s Hollow Knight: Silksong spokojení. Nejen, kvůli znovu odladěné hratelnosti, ale i díky střídmé ceně v oblasti 19,5 eur.