Nový Deus Ex by chtěl být tím, čím nezvládl být Cyberpunk 2077

8. 8. 2022 14:05 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Videoherním světem v květnu otřásla zpráva o prodeji západních studií vydavatelství Square Enix. Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal se tehdy staly součástí švédské Embracer Group. A zatímco Crystal Dynamics pracují na obsahu pro kooperativní akci Marvel's Avengers, novém pokračování Tomb Raideru na Unreal Enginu 5 a společně s Microsoftem i na rebootu Perfect Dark, program studia Eidos-Montréal je v očích veřejnosti o poznání méně jasně nalajnovaný.

Při prodeji studia se skloňovaly značky jako Thief nebo Legacy of Kain, stejně jako se zmiňoval Unreal Engine 5 a remaky, remastery nebo spin-offy. Kde se nedostává konkrétnějších oficiálních informací, tam přichází na řadu spekulace a s nimi v tomto případě vyrukoval herní redaktor Jeff Grubb, který se svou zásobou více i méně ověřených zpráv nikdy neváhá příliš dlouho.

„Na konkrétní informace je brzy, ale zaslechl jsem, že se rovnou chtějí pustit do Deus Ex. Hned teď. Chtějí výzvu – chtějí být tou hrou, kterou Cyberpunk 2077 být nezvládl. Takhle se to aspoň říká. Uvidíme, co se stane. Ale je brzo, tak se uvidí, co z toho bude. Každopádně k tomuhle by pod současným Square Enixem určitě neměli příležitost,“ nechal se Grubb slyšet v podcastu serveru Giant Bomb.

Eidos s loňskými Guardians of the Galaxy ukázal, že umí dělat vynikající singleplayerové hry i za hranicemi kyberpunkového Deus Ex, Square Enix nicméně dlouhodobě nebyl spokojený s jeho finančními výsledky. I proto se japonské vydavatelství rozhodlo si kanadská studia nadále neponechat a soustředí se raději na své východní portfolio.

Podle slov Embraceru se v případě Eidosu a dalších čerstvě odkoupených studií můžeme těšit hned na několik AAA projektů a vzhledem ke skloňování starých oblíbených značek není moc důvodů, proč by jedním z nich nemohla být třeba finální hra z trilogie Adama Jensena.