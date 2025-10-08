Nintendo žaluje moderátora Redditu o 4,5 milionu dolarů kvůli pirátství her pro Switch
8. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Nintendo pokračuje ve své dlouhodobé válce proti pirátství. Tentokrát míří přímo na jednoho z uživatelů Redditu, moderátora komunity zaměřené na nelegální kopie her pro Nintendo Switch. Podle žaloby podané u amerického soudu ve státě Washington firma požaduje po Jamesi Williamsovi (známém pod přezdívkou Archbox) odškodné ve výši 4,5 milionu dolarů (asi 93,8 milionu korun).

Nintendo tvrdí, že Williams byl klíčovou postavou v šíření pirátských kopií her. Podle dokumentu měl organizovat síť neautorizovaných obchodů, které veřejně nabízely rozsáhlé knihovny pirátských titulů pro Switch. Williams měl podle žaloby fungovat jako správce, provozovatel i propagátor několika online pirátských serverů, kde sdílel odkazy na nelegální obsah, ale také nabízel technické rady, vybíral dary a aktivně povzbuzoval komunitu k porušování autorských práv.

Nintendo dále tvrdí, že byl přímo zapojen i do vývoje a šíření softwaru, který obcházel ochranu konzole. Firma ho viní z porušení autorských práv, šíření obcházejících nástrojů a porušení smluvních podmínek.

Zajímavé je, že Nintendo se snažilo celou záležitost vyřešit mimosoudně. V březnu 2024 poslalo Williamsovi výzvu k ukončení činnosti, na kterou muž zpočátku reagoval smířlivě a přiznal, že práva skutečně porušil. Zároveň slíbil, že se s Nintendem dohodne na nápravě. Jak ale firma uvádí, posléze začal být bojovný a přestal spolupracovat a komunikovat. Dokonce měl mazat důkazy ze svých sociálních sítí.

Nintendo Williamsovi nabídlo ještě jednu možnost spolupracovat v květnu téhož roku, avšak žádný právník ho nakonec nezastupoval a snahy společnosti o kontakt zůstaly bez odezvy. Výsledkem je nynější žádost o vydání rozsudku pro zmeškání, která by Nintendu mohla přiřknout plnou výši požadovaného odškodnění. Firma tvrdí, že skutečné škody jsou jen obtížně vyčíslitelné, ale nepochybně rozsáhlé.

Tento případ je jen dalším z řady právních kroků, které Nintendo v posledních letech podniká. Loni firma úspěšně zastavila vývoj emulátorů Yuzu a Citra, které umožňovaly hrát hry pro Switch a 3DS na PC. Nedlouho poté také spolupracovala s FBI při zátahu na několik webů s pirátskými ROM soubory, jejichž provozovatelé způsobili herním firmám odhadovanou škodu ve výši 170 milionů dolarů.

Nintendo navíc zdůrazňuje, že i nadále bude nekompromisně bránit své duševní vlastnictví, ať už je porušováno jakýmkoli způsobem. Je tedy zřejmé, že japonská společnost zůstává jedním z nejagresivnějších hráčů v boji proti pirátství.

Tagy:
žaloba hackeři pirátství nintendo
Zdroje:
Nintendo
Nejnovější články