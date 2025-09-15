zdroj: Nintendo

Switch Switch 2

Nintendo oprášilo kontroverzní VR. Nová verze Virtual Boy bude doplňkem pro Switch

15. 9. 2025 13:30

Virtual Boy je jednou z nejkontroverznějších kapitol v historii Nintenda. Co mělo být ambiciózním pokusem o domácí hraní ve stereoskopickém 3D, se v roce 1995 stalo prodejním propadákem, který sbíral negativní ohlasy kvůli omezené barevné paletě, nepohodlí během hraní i velkému náporu na oči. Přesto si zařízení vydobylo status kultovní kuriozity, kvůli němuž se ho japonská společnost rozhodla po třiceti letech vrátit na pulty obchodů.

Firma v pátek oznámila, že Virtual Boy se vrátí coby příslušenství pro Nintendo Switch i Switch 2. Nepůjde tedy o samostatnou konzoli, nýbrž o alternativu headsetu s virtuální realitou. Konzole se zasune do nástavce, který s pomocí čoček vytvoří prostor pro 3D efekty podobné těm z konce minulého tisíciletí.

V nabídce budou dvě verze. Prémiový plast připomínající původní zařízení vyjde na 99,99 dolarů, tedy zhruba na 2 100 korun. Levnější kartonová verze pokračující v odkazu Nintendo Labo bude o poznání levnější a vaší peněžence ulehčí o 24,99 dolarů (asi 520 korun). Dle prvních informací se nicméně vypadá, že obě verze se budou minimálně zatím prodávat pouze v Kanadě a USA. Jestli se Virtual Boy časem vydá i do Evropy, v této chvíli nevíme.

Mario Kart World
Novinky
PETA žádá Nintendo, aby kravičku z Mario Kart World zbavilo kroužku v nose

Pořízením brýlí to nicméně nekončí. Abyste si mohli užít hry, které na původní verzi vyšly, budete potřebovat předplatné Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Do jeho katalogu se počínaje 17. únorem postupně přidá 14 původní titulů včetně Mario's Tennis, Galactic Pinball, Teleroboxer, Space Invaders a Tetrisu. Vzhledem k tomu, že na původní zařízení vyšlo pouhých 22 her, okusíte většinu portfolia.

Nintendo tímto krokem otevírá přístupnou možnost, jak se k dosud těžko dostupnému zážitku mohou dostat nostalgici i nováčci, kteří okusí technologickou slepou uličku. Jen je otázkou, jestli společnost odhadla nacenění a zda by hry neměly být součástí balení. Způsob vypálení zorniček to je ovšem nadmíru stylový.

