Nepřátelé ve Phantom Blade Zero se budou učit a reagovat na váš styl boje

23. 9. 2025 16:30

Chystanou akční soulsovku Phantom Blade Zero jsem už měl možnost si dvakrát vyzkoušet na Gamescomu a patří mezi mé černé koně. Výborná choreografie, parádní stylizace a hlavně soubojový systém, který vypadá jako z čínského filmu o bojových uměních. Tvůrci si navíc schovávají jedno eso v rukávu pro ty nejnáročnější.

Dojmy z Gamescomu: Předvídám, že Phantom Blade Zero bude nový souls hit z východu

Přestože si PBZ rozhodně půjčuje z žánru soulslike, nechce být pouhou kopírkou a tradičním zástupcem žánru. Umělá inteligence nepřátel tak bude přímo reagovat na váš styl hraní. Tvůrci to přirovnávají k režimu Shadow Lab bojovky Killer Instinct, kterou se nechali inspirovat. Ten proměnlivě odráží hráčské pohyby, včetně chyb.

Na standardní obtížnost bude například boss Chuangsing bojovat jako běžný elitní nepřítel v jiné soulsovce – přesně danou sérií různých útoků a komb. Bude pak na vás se tréninkem a hbitými reflexy naučit na tyto útoky reagovat a protivníka zdolat. Na nejvyšší obtížnost Hellwalker ale bude situace docela jiná: umělá inteligence analyzuje váš styl boje a tomu přizpůsobí strategii.

„Říkáme tomu losování – pokud vás Chuangsing zasáhne, bude pokračovat v kombu, ale když ne, udělá něco jiného. Snaží se využít výsledek posledního útoku k určení toho, co udělá dál,“ popisuje šéf vývoje Čchi-wej „Soulframe“ Liang.

zdroj: S-Game

Je jasné, že Hellwalker bude značně nevyzpytatelný a naplno ověří vaše bojové schopnosti i umění reagovat na vzniklé situace. Ostatně sám jsem si tuto obtížnost na Gamescomu vyzkoušel a v ukázce se nedostal přes prvního minibosse. Pro běžné smrtelníky budou k dispozici další čtyři obtížnosti, včetně jednoduché pro ty, kteří u soulsovek neradi ztrácejí nervy. 

Phantom Blade Zero se chystá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
