Nepřátelé ve Phantom Blade Zero se budou učit a reagovat na váš styl boje

Chystanou akční soulsovku Phantom Blade Zero jsem už měl možnost si dvakrát vyzkoušet na Gamescomu a patří mezi mé černé koně. Výborná choreografie, parádní stylizace a hlavně soubojový systém, který vypadá jako z čínského filmu o bojových uměních. Tvůrci si navíc schovávají jedno eso v rukávu pro ty nejnáročnější.
Přestože si PBZ rozhodně půjčuje z žánru soulslike, nechce být pouhou kopírkou a tradičním zástupcem žánru. Umělá inteligence nepřátel tak bude přímo reagovat na váš styl hraní. Tvůrci to přirovnávají k režimu Shadow Lab bojovky Killer Instinct, kterou se nechali inspirovat. Ten proměnlivě odráží hráčské pohyby, včetně chyb.
Na standardní obtížnost bude například boss Chuangsing bojovat jako běžný elitní nepřítel v jiné soulsovce – přesně danou sérií různých útoků a komb. Bude pak na vás se tréninkem a hbitými reflexy naučit na tyto útoky reagovat a protivníka zdolat. Na nejvyšší obtížnost Hellwalker ale bude situace docela jiná: umělá inteligence analyzuje váš styl boje a tomu přizpůsobí strategii.
„Říkáme tomu losování – pokud vás Chuangsing zasáhne, bude pokračovat v kombu, ale když ne, udělá něco jiného. Snaží se využít výsledek posledního útoku k určení toho, co udělá dál,“ popisuje šéf vývoje Čchi-wej „Soulframe“ Liang.