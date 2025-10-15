Nejistý osud Bluepoint Games přece jen nemusí dopadnout tragicky

Studio Bluepoint Games, známé především díky precizním remakům pro PlayStation, konečně naznačilo, na čem pracuje po zrušení svého předchozího projektu. Na začátku roku totiž vyšlo najevo, že chystaná multiplayerová hra ze světa God of War byla zrušena. Nad budoucností proslulých restaurátorů tak od té doby visí otazník.
Odpověď se začíná rýsovat díky novým pracovním inzerátům přímo od Bluepointu. V popisu pozice designéra soubojů se objevuje požadavek na „porozumění systémům a mechanismům boje v akčních hrách z pohledu třetí osoby zaměřených na souboje na blízko“. Další inzerát, tentokrát na designéra úrovní, zmiňuje tvorbu a balanc klíčových prvků obsahu – od událostí a interakcí až po hádanky a kolize.
Formulace jsou sice obecné, ale dohromady napovídají, že Bluepoint vyvíjí novou akční hru z pohledu třetí osoby, v níž bude hlavní roli hrát souboj zblízka. Zda půjde o zcela novou značku, nebo o návrat ke známé sérii, zatím zůstává tajemstvím.
Bluepoint má na kontě celou řadu remasterů a remaků. Po oceňované předělávce Shadow of the Colossus z roku 2018 studio uvedlo na trh Demon’s Souls pro PlayStation 5, které patřilo mezi startovní tituly konzole a získala mimořádně pozitivní ohlasy, včetně naší recenze.
Pokud se nový projekt teprve rozjíždí, bude pravděpodobně ještě nějakou dobu trvat, než se o něm dozvíme víc. Vzhledem k tomu, že se už spekuluje o příchodu PlayStationu 6, není vyloučeno, že právě na tuto generaci Bluepoint svůj další titul směřuje. Zatím nezbývá než čekat, s čím se studio nakonec vytasí. Znovu se vynořily i zkazky o vytouženém remaku soulsovky Bloodborne, ale ty už, myslím, můžeme považovat za takový žert, který se s železnou pravidelností v cyklech vrací.