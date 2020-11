Nebuchadnezzar, česká variace na Pharaoh ze staré Mezopotámie, zná datum vydání

23. 11. 2020 12:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Málo, zoufale málo je filmů, knížek a počítačových her, které by nás expresně poslaly na tajemné území starodávné Mezopotámie, kolébky civilizace mezi Eufratem a Tigridem. Nebuchadnezzar to dokáže, a co víc, udělá to ve formě retro budovatelské strategie pro všechny milovníky Caesara nebo Pharaoh. A co ještě víc, je to česká hra!

Studio Nepos, jehož členy jste si mohli poslechnout i ve Fight Clubu, nyní odhaluje nové informace, které nám bohužel přišly v e-mailu, nikoliv na hliněných tabulkách s klínovým písmem, ale budiž. Nejprve stručnou řečí čísel: Datum vydání připadá na 17. února příštího roku na Steamu a GOG, cena je stanovená na 20 eur.

Níže si můžete prohlédnout nový trailer. K tomu, co se mi do mozku extaticky vpálilo nejhlouběji, řeknu jen tři slova: postupné stavění monumentů!

zdroj: Nepos Games

Vypadá to prostě vážně pěkně, a protože DNA starých budovatelských sérií je v Nebuchadnezzarovi patrné i bez toho, abyste mu brali krev a testovali ji v laborce, všichni nostalgici, kteří kdysi na hodinách ZSV bezmocně sledovali, jak jim požáry devastují další římskou kolonii, musí vrnět blahem.

Do toho se dozvídáme něco o herních novinkách, které mezopotámskou strategii rozšířily v posledním roce. Dost zásadně zní rozdělení obyvatelstva na tři různé třídy – je jasné, že chudina bude mít jiné požadavky než vysoká šlechta a kněžstvo a také bude městu trochu jinak prospěšná. Více rozhodnutí, která nám všem zlámou hlavu!

zdroj: Nepos Games

Do hry také přibyl koncept znečištění. Kde se něco vyrábí, tam pochopitelně vzniká průmyslový odpad, nemluvě o hluku a všeobecném mravenčím chaosu. No a vedle toho se nikomu bydlet nechce. Možná, kdybyste tam postavili nějaký pěkný okrasný monumentík pro větší slávu Mardukovu…?

Autoři nezapomínají ani na skutečnost, že mezopotámské městské státy nebyly izolovanými entitami, ale že závisely jeden na druhém. Proto musíte se sousedy udržovat přátelské vztahy, aby mohl dobře fungovat obchod a všichni se měli dobře. Sice se bohužel asi nedočkáme možnosti, kterou nám snad jednoho dne nabídne nějaký Total War, a sice sebrat bronzem ozbrojené armády a všechny nepřátele zničit ohněm a mečem, ale mírumilovný merkantilistický přístup prozatím postačí.

Už aby se brány Uru, Uruku, Lagaše a dalších popkulturou neprávem opomíjených sídlišť otevřely. A snad se všem budovatelům bude dařit tak dobře jako skutečnému Nebukadnesarovi, nejvýznamnějšímu novobabylonskému králi. Jen to vyhánění Židů do exilu a destrukci jejich chrámů si asi všichni klidně odpustíme.