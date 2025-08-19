zdroj: PlayStation

Ne, nemůžu se dočkat Ghost of Yótei, protože i v novém traileru vypadá skvěle

19. 8. 2025 22:07 | Novinky | autor: Aleš Smutný |

Sucker Punch už jednou ukázal, že má talent na japonskou akci, když se vytasil s Ghost of Tsushima, ale jakkoliv bylo zabíjení Mongolů zábavné, mám pocit, že Ghost of Yótei mi ještě víc sedne zasazením, stylizací a zápletkou. Příběh, který se odehrává v roce 1603 na okraji civilizace, na malé výspě šógunátu na ostrově Hokkaidó, bude opět příběhem pomsty.

Tentokrát ovšem nebudete bojovat jako šlechtic proti hordám nepřátel, kteří napadli Japonsko, ale jako Atsu, přeživší nájezdu šestice banditů vedených zneuctěným samurajem. Žádné rozmáchlé bitvy o osud národa, ale osobní tragédie a pomsta servírovaná za studena, tedy na sněhem zapadlém Hokkaidu.

Nový trailer nabízí dost pohledů na temné stránky nejzazšího koutu říše, včetně akcentování motivu pomsty, který bude Atsu pohánět.

Zda jsou mé naděje oprávněné, se dozvíme 2. listopadu, kdy Ghost of Yótei vychází na PlayStation 5.

