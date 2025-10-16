Nalaďte se na podzimní vlnu s hororovými přírůstky v katalogu PlayStation Plus

Blíží se Dušičky, Halloween a další svátky připomínající zesnulé, což se tradičně pojí s nabitou hororovou sezónou, na kterou s pořádnou dávkou herního děsu naskakuje i Sony. Do nabídky předplatného PlayStation Plus Extra a Premium totiž 21. října dorazí hned několik hororových titulů v čele se zdařilým remakem Silent Hillu 2 od studia Bloober Team a novou verzí Until Dawn. Na své si tak přijdou nejen milovníci napětí, krve a temných příběhů.
Remake Silent Hill 2, který si od Kuby loni v recenzi vysloužil téměř maximální hodnocení, vás vyšle do mlžného města plného psychologických hrůz a symbolických monster. Atmosférické zpracování, moderní technologie a věrnost původní vizi se postaraly o jednu z nejzajímavějších předělávek vůbec, která zároveň perfektně vyzdvihuje nadčasovost svého příběhu.
Vedle něj se objeví také nová verze Until Dawn, interaktivního hororu od studia Supermassive Games, který si od svého původního vydání v roce 2015 vydobyl kultovní status mezi hororovými nadšenci. Zatímco originál letos oslavil deset let, jeho remake se snaží nabídnout přepracovanou grafiku i technické zlepšení, byť jsem při vydání v recenzi podotkla, že se zejména vzhledem k cenovce vyplatí sáhnout spíše po originálu. Inu, s pozicí v katalogu tahle výtka mizí, takže se na výlet na horskou chatu s partičkou puberťáků klidně pusťte v modernějším provedení.
Z temnějšího soudku dorazí i Poppy Playtime: Chapter 1, oblíbený indie horor s oživlými hračkami, a upírský V Rising, které nabízí mix survivalu a akčního RPG v otevřeném světě. Na své si ale přijdou i ti, kteří si od strašení chtějí odpočinout. V nabídce bude Yakuza: Like a Dragon, výborné RPG s charismatickým hrdinou Ičibanem Kasugou, melancholické drama As Dusk Falls nebo Wizard with a Gun, stylový online sandbox od Galvanic Games.
A aby toho nebylo málo, PlayStation Plus Premium přidá do katalogu také klasiku z éry PlayStationu 1: legendární Tekken 3, který si můžete vychutnat jak na PS5, tak na PS4.
Všechny zmíněné hry dorazí do nabídky v úterý 21. října, takže máte ještě pár dní, abyste dohráli zářijové tituly, než se pustíte do nových dobrodružství.