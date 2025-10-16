Nalaďte se na podzimní vlnu s hororovými přírůstky v katalogu PlayStation Plus
zdroj: Bloober Team

Nalaďte se na podzimní vlnu s hororovými přírůstky v katalogu PlayStation Plus

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

16. 10. 2025 11:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Blíží se Dušičky, Halloween a další svátky připomínající zesnulé, což se tradičně pojí s nabitou hororovou sezónou, na kterou s pořádnou dávkou herního děsu naskakuje i Sony. Do nabídky předplatného PlayStation Plus Extra a Premium totiž 21. října dorazí hned několik hororových titulů v čele se zdařilým remakem Silent Hillu 2 od studia Bloober Team a novou verzí Until Dawn. Na své si tak přijdou nejen milovníci napětí, krve a temných příběhů.

Silent Hill 2
Recenze
Silent Hill 2 – recenze nezapomenutelného remaku

Remake Silent Hill 2, který si od Kuby loni v recenzi vysloužil téměř maximální hodnocení, vás vyšle do mlžného města plného psychologických hrůz a symbolických monster. Atmosférické zpracování, moderní technologie a věrnost původní vizi se postaraly o jednu z nejzajímavějších předělávek vůbec, která zároveň perfektně vyzdvihuje nadčasovost svého příběhu.

Vedle něj se objeví také nová verze Until Dawn, interaktivního hororu od studia Supermassive Games, který si od svého původního vydání v roce 2015 vydobyl kultovní status mezi hororovými nadšenci. Zatímco originál letos oslavil deset let, jeho remake se snaží nabídnout přepracovanou grafiku i technické zlepšení, byť jsem při vydání v recenzi podotkla, že se zejména vzhledem k cenovce vyplatí sáhnout spíše po originálu. Inu, s pozicí v katalogu tahle výtka mizí, takže se na výlet na horskou chatu s partičkou puberťáků klidně pusťte v modernějším provedení.

V Rising
V Rising
V Rising
Galerie

Z temnějšího soudku dorazí i Poppy Playtime: Chapter 1, oblíbený indie horor s oživlými hračkami, a upírský V Rising, které nabízí mix survivalu a akčního RPG v otevřeném světě. Na své si ale přijdou i ti, kteří si od strašení chtějí odpočinout. V nabídce bude Yakuza: Like a Dragon, výborné RPG s charismatickým hrdinou Ičibanem Kasugou, melancholické drama As Dusk Falls nebo Wizard with a Gun, stylový online sandbox od Galvanic Games.

A aby toho nebylo málo, PlayStation Plus Premium přidá do katalogu také klasiku z éry PlayStationu 1: legendární Tekken 3, který si můžete vychutnat jak na PS5, tak na PS4.

Všechny zmíněné hry dorazí do nabídky v úterý 21. října, takže máte ještě pár dní, abyste dohráli zářijové tituly, než se pustíte do nových dobrodružství.

Smarty.cz
Tagy:
mafie horor akční drama upíři RPG remake survival adventura tahová JRPG otevřený svět Silent Hill (série) roguelike příběhová Yakuza (série) QTE
Zdroje:
Sony
Hry:
Yakuza: Like a Dragon Wizard With A Gun V Rising As Dusk Falls Silent Hill 2 Until Dawn
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení

Nejnovější články