Nabídka Game Passu se opět slušně rozroste o Star Wars: Squadrons, Nier: Automata a další

17. 3. 2021 11:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Xbox Game Pass je týden od týdne zajímavější. V posledních měsících se jeho nabídka plní jedním lákavým titulem za druhým a jediné, co nás může mrzet, je nedostatek času se všem těm skvělým hrám věnovat.

Jen pár dní zpátky se knihovna her v předplatném rozšířila o 20 her od Bethesdy, chvíli předtím dorazil zástup sportovních her a ve druhé půlce února jsme dostali také slušnou nálož titulů. Microsoft ale nepolevuje, právě naopak pořádně tlačí na pilu s oznámením dalších 12 titulů, z nichž jenom dva neuvidíte na PC.

Jedná se o akční střílečku Star Wars: Squadrons, pro kterou musíte od zítřejšího dne na konzole Xbox, a chystaný looter shooter Outriders, který bude od 1. dubna dostupný na konzolích a skrze cloud a více se o něm dozvíte v našem předchozím článku.

Mezi hry, které se naopak přidají pouze do knihovny PC verze Game Passu, se řadí výborná akce Nier: Automata a diablovka Torchlight III, které obě dorazí zítra, a masivní RPG Pillars of Eternity II: Deadfire a plošinovková adventura s otevřeným světem Supraland, které vyhlížejte 25. března. Nicméně všechny jsou již dávno dostupné i na konzolích.

Od dnešního dne je na všech platformách (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, cloud) dostupné RPG Undertale, zítra si můžete vyzkoušet mafiánskou tahovku Empire of Sin, ke kterým se 25. března přidá ještě skvělé RPG Octopath Traveler, adventura Genesis Noir a akční adventura Yakuza 6: The Song of Life. Nakonec 30. března dorazí ještě akční adventura Narita Boy.

Posledním dnem v měsíci se ale zároveň rozloučíme se třemi tituly, takže s jejich dohráním už moc neotálejte. Jedná se o hru Hyperdot, která zmizí z počítačů i konzolí, Journey to the Savage Planet mizící jen z konzolí a české Machinarium, které opouští počítače.