Do Game Passu míří velká spousta sportů

4. 3. 2021 14:38 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Knihovna předplatného Xbox Game Pass je pořádně proměnlivá a v březnu se zaměřuje primárně na zatím nepolapené sportovní fanoušky. Nabídku jeho ultimátní verze na Xboxech skrz spolupráci s EA Play rozšířil už předevčírem Madden NFL 21, ale tím Microsoft s lákáním milovníků virtuálního pohybu nekončí. Zejména u Evropanů by jen s americkým fotbalem asi moc neuspěl.

Ještě dnes do něj přibude klubový manažer Football Manager 2021 pro PC i konzole a basketbal v podobě NBA 2K21 skrze Xbox a xCloud. V dubnu pak můžete počítat se zařazením hokejového NHL 21. To na PC už řadu let nevyšlo a ani jeho přítomnost v Game Passu to nezmění. Drobnou odbočkou od sportovního žánru, ale stále řádně soutěživou, jsou potom nedávné Star Wars: Squadrons, které do knihovny pro předplatitele dorazí ještě během března.