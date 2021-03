Outriders budou debutovat ve službě Xbox Game Pass

16. 3. 2021 14:10 | Novinky | autor: Pavel Makal

Tento týden nás čeká online event Square Enix Presents, v jehož průběhu bychom se měli dozvědět zajímavé informace o značkách, které toto vydavatelství drží. Na přetřes tak přijde mimo jiné třeba Tomb Raider, zbrusu nový díl Life is Strange nebo mobilní Just Cause.

V malém předstihu ale přišla zásadní informace o nejbližším velkém releasu, který má společnost naplánovaný. Už 1. dubna má dorazit kooperativní střílečka Outriders a předplatitelé služby Xbox Game Pass se mohou radovat. Outriders totiž budou v Game Passu rovnou debutovat.

Hned první den si tedy v rámci předplatného můžete hru stáhnout bez dodatečných investic. Nabídka se nicméně týká jen hráčů na konzolích Xbox, případně těch, kteří mají v plánu Outriders hrát na mobilních zařízeních skrz platformu xCloud. Předplatitelé na PC bohužel aspoň prozatím ostrouhají.

Navzdory mým nepříliš pozitivním dojmům z demoverze si vývojáři pochvalují odezvu a zpětnou vazbu hráčů. Demo je stále k dispozici na všech platformách, nabízí relativně slušnou porci obsahu, a pokud následně naskočíte do plné verze, budete moci pokračovat tam, kde jste v demu skončili.

Outriders vycházejí na PC, Stadii a současné i minulé generaci konzolí. Původně měli dorazit už koncem minulého roku, plány ovšem překazila koronavirová pandemie. Hru tvoří studio People Can Fly, známé třeba díky střílečce Bulletstorm, sérii Painkiller nebo levobočkovi Gears of War: Judgment.