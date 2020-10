Na Steamu probíhá historicky první slevová akce zaměřená na české a slovenské hry

27. 10. 2020 9:26 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zítra tomu bude již 102 let od osamostatnění a vzniku Československa. Tuto událost si připomínáme státním svátkem a nově také slevovou akcí na Steamu. Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) se dohodla se 72 českými a slovenskými herními studii, aby dohromady dala do slevy 165 her.

Od včerejšího večera do 2. listopadu tak na Steamu probíhá slevová akce Czech & Slovak Games Week, v jejímž rámci pořídíte vybrané hry i za desetinu jejich běžné ceny.

Kamionové simulace Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator od SCS Software nikoho nepřekvapí, jelikož ty jsou ve slevě prakticky neustále. Ale překvapí třeba miloučká plošinovka Feudal Alloy za pouhá 3 eura, letošní novinka Ministry of Broadcast se 40% slevou, o čtvrtinu levnější jsou Pilgrims od Amanity, za půlku je Kingdom Come: Deliverance i Someday You'll Return a za sníženou cenu se dostanete i ke hrám v předběžném přístupu jako Volcanoids, Hobo: Tough Life, Rocket Boots Mania, Gray Zone či Workers & Resources: Soviet Republic.

Není to ale jen o hrách z posledních let. Akce se účastní i letité kousky jako Ve stínu havrana, Inquisitor, série Memento Mori, Original War, Numen: Contest of Heroes nebo třeba Blackhole.

Nám se slevová akce zaměřená na naši a sousedskou tvorbu nesmírně zamlouvá, a bude-li slavit úspěch u širší veřejnosti, pak GDACZ hodlá promyslet možnost, že by se podobná akce pořádala každoročně.