Na GOGu probíhají masivní slevy na kyberpunkové hry

8. 3. 2023 14:53 | Novinky | autor: Jan Slavík

Máte-li náladu vydat se do světů v různých stádiích potemnělosti, brojit proti korporátům, nechat se pohltit ponurou dystopií pramenící v obrovských rozdílech mezi sociálními třídami a u toho všeho si samozřejmě zapojovat kabely přímo do mozku či vylepšovat různé tělesné části mechanickými náhražkami, s největší pravděpodobností vám přijde k chuti momentálně probíhající slevová akce na GOGu s názvem Neon Dreams. V jejím rámci totiž můžete lacině pořídit celkem 148 kyberpunkových her.

Milovníci divokých stříleček mohou například zvážit Ruiner, dynamickou a říznou řežbu, která si před šesti lety v naší recenzi odnesla krásnou osmičku. Hru pořídíte v 80% slevě za 4 eura.

zdroj: Archiv

Kdo se nemůže dočkat staronového System Shocku nebo si třeba jen chce doplnit vzdělání a vyzkoušet záležitost, jejíž pohlcující atmosféra jen s obtížemi hledá konkurenci i čtyřiadvacet let po vydání, může za symbolická dvě a půl eura koupit System Shock 2.

zdroj: tisková zpráva

Milovníci o něco pomalejšího, rozsáhlejšího zážitku zase mohou sáhnout po všech třech dílech skvělé kyberpunkové RPG trilogie Shadowrun. Shadowrun Returns dostanete za necelá čtyři eura, Shadowrun: Dragonfall v rozšířené edici jakbysmet a Shadowrun: Hong Kong taktéž v rozšířené edici pak za rovné bůro.

zdroj: Archiv

Zájemcům o lehce undergroundovější tvorbu se zase nabízí niche hackovací adventura Hacknet za euro a půl, respektive dvě a čtvrt eura v rozšíření verzi. A hned vedle ní najdete zběsilou a vcelku neprávem přehlíženou hack'n'slash mordovačku Killer is Dead za čtyři eura. Která tedy nechápu, co má společného s kyberpunkem, ale čert to vem, hra je to fajn.

zdroj: Archiv

A když už jsme u adventur, k dispozici je jedna z nejlepších všech dob, The Longest Journey, za čtyři eura. Graficky už sice zestárla, atmosférou a příběhem ani v nejmenším a cesty mezi magickou Arcadií a supermoderním Starkem na své podmanivé síle neztratily zhola nic.

zdroj: tisková zpráva

Pořídit můžete i velmi povedenou tradiční adventuru Technobabylon za čtyři a půl eura. Případně se nabízí staré klasiky jako Tex Murphy: Under a Killing Moon za dvě a půl eura či I Have No Mouth and I Must Scream za euro padesát.

zdroj: Archiv

Neomezíme-li se jen na adventury, k mání je i ikonická plošinovka Flashback za necelé euro. Ta si ale zaslouží varování směrem k hráčům, co ji nepamatují: Dneska už se to bůhvíjak skvěle bohužel nehraje.

Kdybych měl věnovat odstavec každému zlevněnému titulu, který si zaslouží pozornost, vyplodil bych těleso o rozsahu rigorózní práce, takže už jen pár čestných zmínek: Seven (6 eur), Dreamfall (6 eur), Tacoma (8 eur), VA-11 Hall-A (7 eur), Observer (15 eur), Tokyo 42 (12 eur), Frozen Synapse (2 eura) a mnoho dalších.

A pokud by vás napadlo se zeptat, ne, Cyberpunk 2077 se akce neúčastní.