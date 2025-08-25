Multiplayerovka Project Spectrum působí jako dítě Hunt: Showdown a Silent Hillu

Ať už si zvolíte spojení Hunt: Showdown 1896 a série Silent Hill, nebo se vydáte cestou F.E.A.R.u a Rainbow Six Siege, je to v konečném důsledku jedno. Paranormální novinka Project Spectrum od vývojářů nového Delta Force vypadá prostě a jednoduše zajímavě.
zdroj: Team Jade
Team Jade slibuje psychologický horor zasazený do multiplayerové PvEvP střílečky, kde se míchá taktika s přežitím. Jednotlivé zápasy se odehrávají v pokřivené realitě, za kterou může síla zvaná Ember. Ta se shlukuje do zón, do kterých vyráží agenti s cílem odkrýt jejich tajemství a získat důležité materiály. V cestě jim ale stojí konkurenční týmy i smrtící monstra.
Členové lidských týmů jsou složené z různých rolí, jejichž schopnosti a výbava se navzájem doplňují, čímž se i zvyšují jejich šance na přežití. Vzhledem k tomu, že IGN získalo přístup k exkluzivní ukázce hratelnosti, třeba víme, že klíčovou částí výbavy bude videokamera, díky níž lépe spatříte anomálie. Kromě toho je dobré myslet na spolupráci a komunikaci, stejně jako na ukazatel příčetnosti – jeden z nejdůležitějších zdrojů.
Jeho vyčerpání způsobí především střety s podivnými bytostmi. Jsou rozdělené na běžné a tzv. Executioners, tedy mocné morfující stvůry s velkou obratností a silou, které jsou ovládané hráči. Jestli se jejich ovládání zhostí vyřazené týmy, nebo se role rozdělí hned na samotném začátku, zatím nevíme.
„Každý okamžik ve hře je velmi dynamický, protože hráči čelí monstrům vytvořených silou Ember, jiným agentům a psychické zátěži způsobené pokřiveným prostředím. Všichni tak musí bojovat s tím, že své svěřence přizpůsobují, využívají koordinované týmové synergie, povědomí o prostředí i kreativní improvizované předměty. Vše při zachování rozumu, který je klíčovým zdrojem, jež se jednoduše vyčerpá,“ slibuje tisková zpráva.
Project Spectrum dosud nemá stanovené datum vydání. S jistotou míří na PC, případné konzolové verze zatím potvrzené nejsou. Vydavatelstvím je znovu čínský Tencent, který se rozhodl jít cestou free-to-play modelu, stejně jako v případě válečné Delta Force.