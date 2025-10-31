Mount & Blade II: Bannerlord vyplouvá na moře. Rozšíření War Sails dorazí koncem listopadu

Středověké sandboxové RPG Mount & Blade II: Bannerlord se konečně chystá vyrazit na širé moře. Studio TaleWorlds Entertainment oznámilo, že dlouho očekávané singleplayerové rozšíření War Sails dorazí 26. listopadu. Konečně se tak v Kalradii budete moct vrhnout na vytoužené námořní bitvy. Původně měl datadisk vyjít už v červnu, ale vývojáři si zjevně dali načas, aby doladili detaily a rozprášili všechny bouře na obzoru.
Ve War Sails se chopíte velení nad flotilami složenými z osmnácti typů lodí, které budete moct všemožně vylepšovat o nové katapulty, plachty i obranné prvky. Bojovat se bude na řekách, pobřeží i na otevřeném moři, které budete moct volně prozkoumávat, plout mezi ostrovy a střetávat se s nepřáteli jak na moři, tak na souši.
Středobodem rozšíření má být propracovaný systém námořních bitev inspirovaných středověkými střety. Budete se muset naučit porozumět větru i proudům, rozbíjet nepřátelská vesla, trhat plachty nebo narážet do trupů a potápět protivníky. Ovládání lodí reflektuje fyziku větru a vln, takže by se každý typ plavidla měl chovat odlišně.
War Sails nabídne i námořní kampaň, kde své armády po řekách a moři zavedete hluboko do nepřátelského území. Logistický oříšek bude představovat zásobování, blokování přístavů i topení nepřátelské flotily. Bouře, hlad a opotřebení může přitom zhatit i ty nejlépe naplánované výpravy.
Nechybí ani nová frakce inspirovaná vikingy. „Vyplujte na cestu k Severnímu království, domovu neohrožených Nordů,“ píší vývojáři. „Obchodujte, verbujte, nebo bojujte v zemi drsných fjordů a ostrých štítů. Přidáte se k Seveřanům, nebo jim vezmete jejich bohatství?“
Spolu s nimi dorazí noví společníci, strom dovedností věnovaný námořnictví a také možnost vyrábět zbraně určené přímo k boji na moři, včetně nových typů kopí, mečů a seker.
Pokud se do severských vod nechcete vydat hned, můžete si nejprve v poklidu budovat flotilu, blokovat přístavy a dobývat pobřežní města, čímž si zajistíte dostatek prostředků a síly pro velké bitvy. Své schopnosti budete moct otestovat také v samostatném režimu námořních bitev, kde se střetnou flotily Jižního impéria a Aseraijců, jak tvůrci předvedli v čerstvých záběrech z hraní (ke zhlédnutí výše).
Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails vychází na PC a konzole PS5 a Xbox Series X/S 26. listopadu. Už teď si datadisk můžete přidat na seznam přání na Steamu.