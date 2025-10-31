zdroj: TaleWorlds

PC PlayStation 5 Xbox Series

Mount & Blade II: Bannerlord vyplouvá na moře. Rozšíření War Sails dorazí koncem listopadu

31. 10. 2025 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
Galerie

Středověké sandboxové RPG Mount & Blade II: Bannerlord se konečně chystá vyrazit na širé moře. Studio TaleWorlds Entertainment oznámilo, že dlouho očekávané singleplayerové rozšíření War Sails dorazí 26. listopadu. Konečně se tak v Kalradii budete moct vrhnout na vytoužené námořní bitvy. Původně měl datadisk vyjít už v červnu, ale vývojáři si zjevně dali načas, aby doladili detaily a rozprášili všechny bouře na obzoru.

Ve War Sails se chopíte velení nad flotilami složenými z osmnácti typů lodí, které budete moct všemožně vylepšovat o nové katapulty, plachty i obranné prvky. Bojovat se bude na řekách, pobřeží i na otevřeném moři, které budete moct volně prozkoumávat, plout mezi ostrovy a střetávat se s nepřáteli jak na moři, tak na souši.

Středobodem rozšíření má být propracovaný systém námořních bitev inspirovaných středověkými střety. Budete se muset naučit porozumět větru i proudům, rozbíjet nepřátelská vesla, trhat plachty nebo narážet do trupů a potápět protivníky. Ovládání lodí reflektuje fyziku větru a vln, takže by se každý typ plavidla měl chovat odlišně.

Mount &amp; Blade II: Bannerlord - War Sails zdroj: TaleWorlds

War Sails nabídne i námořní kampaň, kde své armády po řekách a moři zavedete hluboko do nepřátelského území. Logistický oříšek bude představovat zásobování, blokování přístavů i topení nepřátelské flotily. Bouře, hlad a opotřebení může přitom zhatit i ty nejlépe naplánované výpravy.

Nechybí ani nová frakce inspirovaná vikingy. „Vyplujte na cestu k Severnímu království, domovu neohrožených Nordů,“ píší vývojáři. „Obchodujte, verbujte, nebo bojujte v zemi drsných fjordů a ostrých štítů. Přidáte se k Seveřanům, nebo jim vezmete jejich bohatství?“

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
Novinky
Ztroskotanci, hurikány a slonovina! War Sails mění Mount & Blade II: Bannerlord k nepoznání

Spolu s nimi dorazí noví společníci, strom dovedností věnovaný námořnictví a také možnost vyrábět zbraně určené přímo k boji na moři, včetně nových typů kopí, mečů a seker. 

Pokud se do severských vod nechcete vydat hned, můžete si nejprve v poklidu budovat flotilu, blokovat přístavy a dobývat pobřežní města, čímž si zajistíte dostatek prostředků a síly pro velké bitvy. Své schopnosti budete moct otestovat také v samostatném režimu námořních bitev, kde se střetnou flotily Jižního impéria a Aseraijců, jak tvůrci předvedli v čerstvých záběrech z hraní (ke zhlédnutí výše).

Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails vychází na PC a konzole PS5 a Xbox Series X/S 26. listopadu. Už teď si datadisk můžete přidat na seznam přání na Steamu.

Smarty.cz
Tagy:
Loď vikingové rozšíření
Zdroje:
TaleWorlds
Hry:
Mount & Blade II: Bannerlord - War Sails
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Aphelion - Hide to Survive
Aphelion - Hide to Survive
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Loulan: The Cursed Sand - Oznámení
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení

Nejnovější články