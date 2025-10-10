Mosty a přístavy konečně míří do Cities: Skylines II. Odkládané první rozšíření vyjde koncem měsíce
zdroj: Paradox Interactive

Mosty a přístavy konečně míří do Cities: Skylines II. Odkládané první rozšíření vyjde koncem měsíce

PC PlayStation 5 Xbox Series

10. 10. 2025 15:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Cities: Skylines II – Bridges & Ports
Cities: Skylines II – Bridges & Ports
Cities: Skylines II – Bridges & Ports
Galerie

Fanoušci Cities: Skylines II to nemají lehké. Nejenže se dočkali technicky neodladěné hry, ale první placené rozšíření se odkládalo bezmála dva roky. Colossal Order tvrdili, že je to pro dobro věci, aby se jim povedlo vyvarovat předchozích chyb. Jestli se to povedlo, snad už konečně všichni zjistí 29. října, kdy by rozšíření Bridges & Ports mělo konečně vyjít.

Za cenu 19,99 euro dostanete 20 nových zvedacích mostů, pod nimiž mohou proplouvat lodě. K dispozici bude několik velikostí a stylů, aby výběr správně odpovídal dopravní situaci ve vašem digitálním městě.

zdroj: Paradox Interactive

Další novinkou se stanou přizpůsobitelné přístavy, od malých komerčních doků až po rušná turistická centra. Obohacení se dočkají všemožné skladovací plochy, celní úřady i námořní muzea. Vše se bude hodit ve chvíli, kdy zavedete trajekty pro přepravu občanů z jednoho ostrova na druhý, případně podél nábřeží.

Cities: Skylines II
Recenze
Cities: Skylines II – recenze budovatelské strategie

Když už se dodatek nese v duchu vody, bez povšimnutí nezůstalo ani námořní odvětví, kde zřídíte rybářská mola, vnitrozemské rybí farmy, pobřežní ropné plošiny i tankery, abyste otevřeli nová pracovní místa. K tomu přidejte přes 100 umístitelných položek a dekorací, tři nové mapy a další úspěchy k dosažení, a máte obsah, který by si cenovku měl obhájit.

Studio a vydavatelský Paradox ostatně úspěch potřebují jako sůl. Po chladném vydání a následné ostré kritice po uvedení plážového DLC by už bylo dobré obrátit vítr ve svůj prospěch a fanouškům dát to, na co už nějakou chvíli čekají. A dovolím si hádat, že další doprovodná hudební stanice Cold Wave, kterou zakoupíte samostatně za 4,99 eur nebo ve výhodném balíčku s Bridges & Ports, to úplně není.

Smarty.cz
Tagy:
strategie simulace budovatelská budovatelské
Zdroje:
PC Gamer, Paradox Interactive
Hry:
Cities: Skylines II Cities: Skylines II – Bridges & Ports
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025

Nejnovější články