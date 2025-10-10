Mosty a přístavy konečně míří do Cities: Skylines II. Odkládané první rozšíření vyjde koncem měsíce

Fanoušci Cities: Skylines II to nemají lehké. Nejenže se dočkali technicky neodladěné hry, ale první placené rozšíření se odkládalo bezmála dva roky. Colossal Order tvrdili, že je to pro dobro věci, aby se jim povedlo vyvarovat předchozích chyb. Jestli se to povedlo, snad už konečně všichni zjistí 29. října, kdy by rozšíření Bridges & Ports mělo konečně vyjít.
Za cenu 19,99 euro dostanete 20 nových zvedacích mostů, pod nimiž mohou proplouvat lodě. K dispozici bude několik velikostí a stylů, aby výběr správně odpovídal dopravní situaci ve vašem digitálním městě.
Další novinkou se stanou přizpůsobitelné přístavy, od malých komerčních doků až po rušná turistická centra. Obohacení se dočkají všemožné skladovací plochy, celní úřady i námořní muzea. Vše se bude hodit ve chvíli, kdy zavedete trajekty pro přepravu občanů z jednoho ostrova na druhý, případně podél nábřeží.
Když už se dodatek nese v duchu vody, bez povšimnutí nezůstalo ani námořní odvětví, kde zřídíte rybářská mola, vnitrozemské rybí farmy, pobřežní ropné plošiny i tankery, abyste otevřeli nová pracovní místa. K tomu přidejte přes 100 umístitelných položek a dekorací, tři nové mapy a další úspěchy k dosažení, a máte obsah, který by si cenovku měl obhájit.
Studio a vydavatelský Paradox ostatně úspěch potřebují jako sůl. Po chladném vydání a následné ostré kritice po uvedení plážového DLC by už bylo dobré obrátit vítr ve svůj prospěch a fanouškům dát to, na co už nějakou chvíli čekají. A dovolím si hádat, že další doprovodná hudební stanice Cold Wave, kterou zakoupíte samostatně za 4,99 eur nebo ve výhodném balíčku s Bridges & Ports, to úplně není.