Morové rány stihly Sedlecký klášter. Poslední DLC pro Kingdom Come: Deliverance II vyjde v magický den

24. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Všechno musí jednou skončit. To platí i pro Jindřicha ze Skalice, který se po hlavním příběhu základní hry ještě stihl skamarádit s podivným malířem v Barvách smrti, poté postupně obnovil krásu kutnohorského černého řemesla v Odkazu kovárny, a teď ho čeká vyšetřování v závěrečném DLC Mysteria Ecclesiae.

S hlavním hrdinou se vydáte do izolovaného Sedleckého kláštera, kde musíte odhalit záhadu na pozadí smrtelné nemocí, která se chodbami šíří rychleji než modlitby. Pokud jste se ve hře dostali do okolí Kutné Hory, moc dobře víte, že zdejší klášter byl uzavřený. V dodatku zjistíte proč a přitom konečně prozkoumáte jeho detailně zpracované útroby i přilehlé okolí.

Jelikož je Kingdom Come: Deliverance II RPG plné rozhovorů, nesmí chybět nové postavy. Jednou z nich je věhlasný lékař a arcibiskup pražský Zikmund Albík z Uničova. Společně se pokusíte najít zdroj nákazy, jenž v místním osazenstvu vzbuzuje obavy i nedůvěru. A jak už to tak bývá, každá strana má své motivace.

Z herního hlediska očekávejte spíše důraz na kradmý postup a trochu toho vyšetřování, aby Jindřichovy smysly úplně nezakrněly. S detektivní prací vám pomůže i nová výbava, kam patří další ošacení, zbraň, lektvary a knihy, s jejichž pomocí se dle všeho znalosti a schopnosti rozvinou nevídaným způsobem, stejně jako atmosféra v klášteře.

Mysteria Ecclesiae proto budou koncentrovanějším dodatkem úzce zaměřeným na vzrůstající paniku. Rozšíření si navíc nemohlo vybrat lepší den pro vydání, jakým je 11. listopadu.

