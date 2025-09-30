Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 je skutečně ve vývoji
zdroj: tisková zpráva

30. 9. 2025 13:30 | autor: Jakub Malchárek

Na tokijském veletrhu Tokyo Game Show se znovu ozval projekt, nad kterým visí až podezřelé ticho. Producent Noriaki Okamura během panelu Metal Gear Production Hotline potvrdil, že druhá část sbírky Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 je skutečně ve vývoji. „Když jsme první díl nazvali Vol. 1, je přece jasné, že přijde i dvojka. A tu opravdu děláme,“ prohlásil.

Okamura zároveň připustil, že práce trvají déle, než se čekalo. Studio se kromě toho souběžně věnuje podpoře po vydání a online režimu k remaku Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, takže na oznámení detailů si hráči budou muset ještě chvíli počkat. Podle producenta se ale projekt posouvá správným směrem a cílem je připravit kolekci, která bude stát za to.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Recenze
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – recenze špionážního remaku

První svazek přinesl porty Metal Gear Solid 1, 2 a 3 spolu s původními MSX tituly, které předcházely sérii Solid. Start ale provázely technické problémy, které musely být následně řešeny aktualizacemi a pomocí fanouškovských modů. Právě proto se nyní očekává, že Konami si na druhý díl nechává víc času, aby předešlo podobně rozpačitému začátku.

Největší otazník visí nad Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Hra je dodnes exkluzivní pro PlayStation 3 a, upřímně, pokud by se do Collection Vol. 2 nemělo MGS4 vůbec dostat, nemá podle mě ani smysl ji dělat. Kandidátů na zařazení do sbírky je ale víc. Logicky se nabízí také Peace Walker, původně pro PSP a později předělaný pro PS3 a Xbox 360. Mnozí jej považují za plnohodnotný díl série, který by v kolekci neměl chybět. V kuloárech se spekuluje i o Metal Gear Rising: Revengeance, Portable Ops nebo dokonce o gameboyovém Ghost Babel.

Dočkat bychom se snad mohli znovuvydání obou částí MGSV s podporou současné generace konzolí. Konami zatím drží karty blízko u těla. Snad se Vol. 2 podaří vydat v lepším technickém zpracování než první kolekci, aby se mohla stát definitivní cestou, jak si celou sérii Metal Gear vychutnat na moderních platformách. Ať už se to bude týkat starých klasik, nebo donedávna nedostupných rarit.

